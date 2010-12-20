اعضای هیئت مدیره کانون مدرسان انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر در این مجمع عمومی که امروز 29 آذرماه با حضوراعضای هیئت مدیره سابق و دیگراعضای این کانون در محل خانه هنرمندان برگزار شد ابتدا هیئت مدیره و بازرس گزارشی از عملکرد دو سال گذشته این کانون ارائه دادند و در ادامه با استعفای جمعی اعضای این هیئت مدیره، انتخابات برگزارشد.

در ادامه این بعد از توضیحات ابوالحسن مختاباد(بازرس خانه) در خصوص برگزاری انتخابات ، هیئت رئیسه به ریاست نصرالله ناصح پور تشکیل شد و سپس نامزدها به معرفی خود پرداختند و سپس رای گیری به عمل آمد.در این مجمع بنا بر اصرار اعضای مجمع داود گنجه ای و محمد سریر نیز به جمع نامزدها پیوستند.



در این مجمع پس پایان انتخابات و شمارش آرا به ترتیب داود گنجه ای ، محمد سریر،مصطفی کمال پورتراب،آذر هاشمی و هادی منتظری به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.



هماسادات افسری و فرمان مرادی به عنوان اعضای علی البدل این کانون انتخاب شدند.



همچنین انوش صدر جهانشاهی به عنوان بازرس این کانون انتخاب شد.مجمع عمومی بعدی این نهاد شنبه 4 دی ماه که به کانون نوازندگان سنتی اختصاص دارد از ساعت 14 در محل تالار وحدت برگزار می شود.



