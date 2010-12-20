  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۵۹

اعضای هیئت مدیره کانون مدرسان انتخاب شدند

اعضای هیئت مدیره کانون مدرسان انتخاب شدند

مجمع عمومی نوبت دوم کانون مدرسان خانه موسیقی عصر امروز برگزار شد و بعد از رای گیری اعضای هیئت مدیره جدید این کانون انتخاب شدند.

 به گزارش خبرنگار مهر در این مجمع عمومی که امروز 29  آذرماه با حضوراعضای هیئت مدیره سابق و دیگراعضای این کانون در محل خانه هنرمندان برگزار شد ابتدا هیئت مدیره و بازرس گزارشی از عملکرد دو سال گذشته این کانون ارائه دادند و در ادامه با استعفای جمعی اعضای این هیئت مدیره، انتخابات برگزارشد.

در ادامه این بعد از توضیحات ابوالحسن مختاباد(بازرس خانه) در خصوص برگزاری انتخابات ، هیئت رئیسه به ریاست نصرالله ناصح پور تشکیل شد و سپس نامزدها به معرفی خود پرداختند و سپس رای گیری به عمل آمد.در این مجمع بنا بر اصرار اعضای مجمع داود گنجه ای و محمد سریر نیز به جمع نامزدها پیوستند.
 
در این مجمع پس پایان انتخابات و شمارش آرا به ترتیب داود گنجه ای ، محمد سریر،مصطفی کمال پورتراب،آذر هاشمی و هادی منتظری به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.
 
هماسادات افسری و فرمان مرادی به عنوان اعضای علی البدل این کانون انتخاب شدند.
 
همچنین انوش صدر جهانشاهی به عنوان بازرس این کانون انتخاب شد.مجمع عمومی بعدی این نهاد شنبه 4 دی ماه که به کانون نوازندگان سنتی اختصاص دارد از ساعت 14 در محل تالار وحدت برگزار می شود.
 
 
کد مطلب 1213991

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها