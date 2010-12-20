ایجاد منطقه ویژه اقتصادی فولاد اردکان تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، تصویب این لایحه مهم در پی تلاشهای مستمر چند ساله نماینده مردم اردکان در مجلس صورت می گیرد.

با نگاهی به سابقه پیگیری این امر توسط تابش، مشخص می شود که ابتدا طرح این موضوع توسط وی در جلسه استانی دور دوم سفر هیئت دولت به استان یزد صورت گرفته و سپس با پیگیریهای انجام گرفته از سوی تابش، لایحه بنا به پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری در جلسه 27 تیرماه سال جاری جهت ارسال به مجلس مصوب شده و در ادامه لایحه در تاریخ هفتم شهریورماه امسال به مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است.

این لایحه سپس در کمیسیون اقتصادی مجلس در تاریخ تصویب و برای تصویب و بررسی نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع شد و در نهایت امروز با رای بالای نمایندگان مردم در مجلس به تصویب رسید .

منطقه ویژه اقتصادی فولاد اردکان دربرگیرنده بیش از 20 واحد بزرگ فولادی در ابعاد کارخانه گندله سازی فعلی اردکان است که از جمله این واحدهای صنعتی می توان به کارخانجات نورد گرم، نورد مقاطع (آهن،نبشی، میلگرد،...) گندله سازی، کارخانجات فروآلیاژی و ... اشاره کرد.

از دیگر مزایای تصویب این منطقه ویژه اقتصادی در اردکان، حرکت در راستای دستیابی به توسعه متوازن و پایدار و توجه به روند توسعه زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی، همپای توسعه صنعتی است که در همین زمینه و با اجرایی شدن این مصوبه در اردکان، پردیس های خدماتی و پذیرایی و تفریحی، مجتمع آموزشهای کاربردی فولاد و صنایع وابسته و آموزشگاههای متعدد در زمینه مباحقث یاده شده نیز برای استفاده شاغلان در صنایع وابسته و شهروندان اردکانی در این منطقه ویژه ایجاد خواهد شد .

ایجاد 14 منطقه ویژه اقتصادی امروز با رای نمایندگان مردم در سراسر کشور تصویب شد که از این تعداد، دو منطقه ویژه اقتصادی شامل اردکان و صدوق در استان یزد قرار دارد.