آثار داوری شده در جایزه کتاب فصل 40 درصد افزایش داشت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معرفی و تقدیر از برگزیدگان چهاردهمین دوره جایزه کتاب فصل، بعد از ظهر امروز دوشنبه 29 آذر با حضور نویسندگان و اهالی قلم در سرای اهل قلم برگزار شد.

علی شجاعی صائین مدیر عامل موسسه خانه کتاب در این مراسم گفت: در چهاردهمین دوره جایزه کتاب فصل 50 کتاب به عنوان اثر منتخب معرفی شدند که این رقم نسبت به دوره های قبل افزایش داشته و برخلاف گذشته تنوع بیشتری در میان آثار داوری شده به چشم می‌خورد.

وی با بیان این که بر شمار آثار فاخر مکتوب روز به روز افزوده می‌شود، گفت: امیدوارم این کتابها در دسترس همه مخاطبان و علاقه مندان قرار گیرد.

مجید حمیدزاده دبیرعلمی چهاردهمین دوره جایزه کتاب فصل در این برنامه گفت: در این دوره که مربوط به فصل تابستان 89 است 4176 اثر در حلقه داوری مورد قضاوت قرار گرفتند که در مقایسه با رقم 2986 اثر که مربوط به دوره سیزدهمین است، شاهد یک رشد 40 درصدی در زمینه آثار داوری شده بودیم.

وی افزود: 178 کتاب به دور دوم داوری راه یافتند که 50 اثر به عنوان کتب منتخب معرفی شدند و از این تعداد 14 کتاب به عنوان آثار برگزیده و 36 اثر باقیمانده به عنوان آثار شایسته تقدیر معرفی شدند. معیار اعطای این عنوان ها نیز به این گونه بود که اگر امتیاز کتابی بین 80 تا 90 بود به عنوان اثر شایسته تقدیر و اگر امتیاز کسب شده بین 90 تا 100 بود کتاب به عنوان اثر برگزیده معرفی می‌شد.

حمیدزاده گفت: در دور سیزدهم 32 اثر منتخب شدند که 9 اثر برگزیده و 23 اثر دیگر شایسته تقدیر شدند. با توجه به انتخاب 50 کتاب در این دوره به عنوان آثار منتخب می توان رشد ارقام را به خوبی در این بخش مشاهده کرد. معمولا هر فصل با فصل مشابهش در سال گذشته مقایسه می شود. تابستان سال گذشته که دور دهم جایزه کتاب فصل برگزار شد، 3722 کتاب داوری شد و 48 اثر منتخب شدند که 11 عنوان برگزیده و 37 عنوان شایسته تقدیر شناخته شدند.

دبیر علمی چهاردهمین دوره جایزه کتاب فصل گفت: در این فصل بیشترین آثار مربوط به گروه ادبیات بود که 678 عنوان کتاب را شامل می‌شد. گروه علوم اجتماعی با 668 عنوان در رده دوم و حوزه دین با 653 عنوان در رده سوم قرار گرفتند. در این دوره از برگزاری جایزه کتاب فصل میزان آثار تالیفی حوزه دین از دیگر حوزه ها بیشتر است که از 653 عنوان کتاب دینی این دوره 561 عنوان، اثر تالیفی بودند.

وی با اشاره به این که در هیچ دوره ای تالیفات حوزه دین به این حد نبوده است، گفت: این امر نشانگر به ثمر نشستن برخی سیاست ها و حمایت ها از این موضوع است. امیدواریم در بخش های تالیفی دیگر نیز شاهد چنین رشدی باشیم و این که حوزه دین را در این برنامه مطرح کردیم به دلیل کم بودن اهمیت دیگر بخش ها نیست بلکه به دلیل وجهه هویتی حوزه آثار دینی است.

در این برنامه تعدادی از برگزیدگان جایزه کتاب فصل به سخنرانی پرداختند و محمدرضا ترکی که اثرش در حوزه شعر شایسته تقدیر شناخته شده بود به خواندن تعدادی از اشعار خود با موضوع عاشورا پرداخت. در ادامه برگزیدگان و شایستگان تقدیر چهاردهمین دوره جایزه کتاب فصل، توسط علی شجاعی صائین مدیرعامل موسسه خانه کتاب، مجید حمیدزاده دبیرعلمی این دوره جایزه کتاب فصل و محمود حکیمی نویسنده و محقق مورد تقدیر قرار گرفتند.