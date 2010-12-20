عملکرد بازرسان توسط سازمان بازرگانی رصد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عبدالمجید عبدلی زاده عصر دوشنبه در جلسه توجیهی بازرسان سازمان بازگانی هرمزگان اظهار داشت: با توجه به سخنان ریاست جمهور اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به طور رسمی از بامداد امروز آغاز شد.

وی با بیان اینکه این قانون از مرحله تصمیم خارج شده و اکنون در حال اجراست، تصریح کرد: گام اول این قانون با اعلام رسمی ریاست محترم جمهور آغاز شد.

عبدلی زاده در جمع بازرسان این سازمان و بازرسان مجمع امور صنفی شهرستان بندرعباس بیان داشت: همکاران چه در حوزه ستادی چه در حوزه ی نظارتی با استفاده از تجاربی که در یک دهه گذشته در سیستم نظارت و بازرسی به دست آمده می توانند کار بازرسی و نظارت را به نحو احسن پیش ببرند و با توجه به شرایط کنونی باید بیش از گذشته به امر مهم بازرسی و نظارت توجه داشته باشیم و بازرسان پرکارتر و فعال تر از سابق وضعیت کالا و تغییرات قیمت را در بازار رصد کنند.

وی افزود: بخش بازرسی و نظارت از اهمیت خاصی برخوردار است چنانچه مورد تاکید مقام عالی وزارت نیز بوده است.

رئیس سازمان بازرگانی هرمزگان گفت: طرح ویژه نظارتی که از 29 مهرماه فعالیت خود را آغاز کرده تاکنون عملکرد مطلوبی داشته که روند و تأثیر مثبت آن را در طی این مدت زمان شاهد بوده ایم.

عبدلی زاده با اشاره به همکاری اصناف در این طرح تاکید کرد: ما خدمتگزار مردم هستیم و با همدلی و همراهی اصناف از این برهه زمانی نیز عبور خواهیم کرد.

وی مردم را به عنوان ناظران افتخاری سازمان بازرگانی دانست که نقش بسیار مهمی در جلوگیری از تخلفات دارند.