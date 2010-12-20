عملکرد بازرسان توسط سازمان بازرگانی رصد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عبدالمجید عبدلی زاده عصر دوشنبه در جلسه توجیهی بازرسان سازمان بازگانی هرمزگان اظهار داشت: با توجه به سخنان ریاست جمهور اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به طور رسمی از بامداد امروز آغاز شد.
وی با بیان اینکه این قانون از مرحله تصمیم خارج شده و اکنون در حال اجراست، تصریح کرد: گام اول این قانون با اعلام رسمی ریاست محترم جمهور آغاز شد.
عبدلی زاده در جمع بازرسان این سازمان و بازرسان مجمع امور صنفی شهرستان بندرعباس بیان داشت: همکاران چه در حوزه ستادی چه در حوزه ی نظارتی با استفاده از تجاربی که در یک دهه گذشته در سیستم نظارت و بازرسی به دست آمده می توانند کار بازرسی و نظارت را به نحو احسن پیش ببرند و با توجه به شرایط کنونی باید بیش از گذشته به امر مهم بازرسی و نظارت توجه داشته باشیم و بازرسان پرکارتر و فعال تر از سابق وضعیت کالا و تغییرات قیمت را در بازار رصد کنند.
وی افزود: بخش بازرسی و نظارت از اهمیت خاصی برخوردار است چنانچه مورد تاکید مقام عالی وزارت نیز بوده است.
رئیس سازمان بازرگانی هرمزگان گفت: طرح ویژه نظارتی که از 29 مهرماه فعالیت خود را آغاز کرده تاکنون عملکرد مطلوبی داشته که روند و تأثیر مثبت آن را در طی این مدت زمان شاهد بوده ایم.
عبدلی زاده با اشاره به همکاری اصناف در این طرح تاکید کرد: ما خدمتگزار مردم هستیم و با همدلی و همراهی اصناف از این برهه زمانی نیز عبور خواهیم کرد.
وی مردم را به عنوان ناظران افتخاری سازمان بازرگانی دانست که نقش بسیار مهمی در جلوگیری از تخلفات دارند.
نظر شما