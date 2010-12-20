300 میلیارد تومان صرفه جویی با تجدید مناقصه ها انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، غلامحسین بلندیان شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طی تجدید این مناقصه ها در شش ماهه نخست سال جاری 300 میلیارد تومان صرفه جویی صورت گرفت.

بلندیان از راه اندازی سایت مرکزی ثبت مناقصه ها خبر داد و خاطرنشان کرد: همه دستگاه ها ملزم به ثبت مناقصه های خود در این سایت هستند و در صورت عدم اجرای این امر مناقصه شفاف نبوده و به عنوان متخلف شناخته خواهند شد.

وی با بیان اینکه کمتر از 30 درصد مناقصات انجام گرفته در سایت اعلام شده است، اظهار داشت: معاملات چه در زمینه مناقصه و چه در زمینه مزایده باید به صورت شفاف صورت بگیرد چرا که عدم اجرای این امر سبب ایجاد رانت خواری می شود.

8600 پرونده در شش ماهه نخست امسال تشکیل شد

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمان بازرسی کل کشور تعداد پرونده های تشکیل شده در سازمان بازرسی کل کشور طی شش ماهه نخست امسال را هشت هزار و 631 فقره عنوان کرد و افزود: در مدت مشابه سال گذشته 6 هزار و 985 فقره پرونده تشکیل شده بود که علت افزایش پرونده ها در سال جاری حضور و فعالیت بیشتر و رویکرد جدید سازمان بازرسی کل کشور است.

بلندیان یادآور شد: متأسفانه دستگاه هایی که مراجعات بیشتری دارند بیشترین میزان شکایات را نیز به خود اختصاص داده اند که از جمله آنها شهرداری های سطح کشور است.

وی وضعیت امنیت عمومی در زنجان را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: استان زنجان در زمینه وجود جرائم بیست و نهمین استان و در واقع آخرین استان کشور است و وضعیت امنیت عمومی در زنجان نیز بسیار مطلوب است.

تشکیل معاونت اجرای هدفمندی یارانه ها در سازمان بازرسی کل کشور

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل معاونت اجرای هدفمندی یارانه ها خبر داد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور قانون هدفمندی یارانه ها را از قوانینی که می تواند اصلاحی در ساختار اقتصادی کشور ایجاد کرده و سکوی پرش اقتصادی کشور باشد می داند و بر این اساس معاونت اجرای هدفمندی یارانه ها را تشکیل داده است.

بلندیان افزود: ماموریت این معاونت نظارت بر تعدادی از زمینه ها از جمله انرژی، آرد و نان و کالاهای اساسی است و بلافاصله با مشاهده هر گونه تخلف آن را گزارش خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تصویب قانون هدفمندی یارانه ها از جمله قوانین کشور است که کار کارشناسی فراوانی بر روی آن انجام شده است، اظهار داشت: با توجه به این موضوع اجرای این قانون نیز باید با دقت فراوان و توجهات بیشتر صورت بگیرد.