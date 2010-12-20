مسئولان باشگاه مس کرمان خواهان تکرار دیدار با ذوب آهن شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا داوری رئیس هیئت مدیره باشگاه مس کرمان در ابتدای این نامه که خطاب به علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال نوشته، آورده است: "اشتباهات داوری در بازی حساس روز یکشنبه تیم‌های بالای جدولی ذوب آهن و مس منجر به تغییر نتیجه بازی شد."

در ادامه این نامه آمده است:" متاسفانه تیم فوتبال مس کرمان با تمام شایستگی‌ها و بعد از 15 بازی بدون شکست با اشتباهات داوری که این روزها به طور غیر منتظره و عجیب تبدیل به تراژدی تلخ شده، از حق خود محروم شد، این در حالیست که به گواه اکثر کارشناسان و پیشکسوتان داوری و به استناد قوانین فیفا بازی فوق باید تکرار شود."

در بخش دیگری این نامه می‌خوانید:" صرف نظر از خسارت مالی وارده به باشگاه‌ها و صدمات و تالمات روحی و روانی تحمیلی به بازیکنان و هواداران پرشور فوتبال، منبعث از اشتباهات و تصمیم‌های غلط داوران، شاید تلخ‌تر از آن کاهش بکارگیری داوران ایرانی در میادین بین المللی باشد و این در حالیست که رقبای ما به سرعت برنامه‌های توسعه ورزش و به ویژه فوتبال را طی کرده و پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند که از آن جمله می‌توان به میزبانی جام جهانی توسط کشور قطر اشاره کرد."

همچنین در این نامه آمده است:" با توجه به سرمایه گذاری گسترده صنعت مس در ورزش ایران به ویژه در امر فوتبال و تیمداری در لیگ‌های مختلف و خصوصا لیگ برتر و توجه به امر جوانگرایی و پرورش استعدادهای بومی در تمامی سطوح و توسعه ورزش همگانی و حرفه ای در استان کرمان پیگیری موضوع فوق را حق مسلم مردم غیور استان کرمان و کارکنان و بازنشستگان شریف صنعت مس می‌دانیم."

داوری در بخش پایانی این نامه از علی کفاشیان تقاضا کرده ضمن بررسی کامل موضوع بر اساس مستندات و آیین نامه‌های مربوطه، به منظور جلوگیری از تبعات اجتماعی و سرخوردگی هواداران، تصمیم درستی در مورد این دیدار اتخاذ شود.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن اصفهان و مس کرمان در چارچوب هفته نوزدهم رقابت‌های لیگ برتر که عصر روز یکشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان در حالی با برتری یک بر صفر تیم ذوب آهن به پایان رسید که سعید بخشی‌زاده برخلاف قوانین فیفا در دقیقه 62 این بازی ضربه پنالتی ادینهو مهاجم برزیلی این تیم را به دلیل مکث پیش از ضربه مردود اعلام کرد.