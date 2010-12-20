بیماری مالاریا تا سال 1404 در کشور حذف می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، دکتر علیرضا مصداقی نیا عصر دوشنبه در نشست مطبوعاتی در بندرعباس با اشاره به حذف بیماری مالاریا در کشور خاطرنشان کرد: برنامه ملی حذف بیماری مالاریا در کشور در حال اجراست که تا سال 1404 این بیماری در کشور به مرحله حذف برسد به طوری که آمار 20هزار موردی مثبت مالاریا در سالهای نه چندان دور به دو هزار مورد مثبت در کشور رسیده است.

وی ورود غیرمجاز اتباع بیگانه از کشورهای پاکستان و افغانستان را از موارد انتقال به کشور دانست: وضعیت کنترل مالاریا در ایران وضعیت قابل قبولی است.

نظام ارجاع سال آینده در شهرهای کشور اجرا می شود

مصداقی نیا با اعلام خبر اجرای نظام ارجاع از سال آینده در کشور بیان داشت: در اجرای طرح پزشک خانواده تفاهمهای خوبی با وزارت رفاه وتامین اجتماعی انعقاد شده، در این طرح به ازای هر 10 هزار نفر چهار پزشک عمومی در تیم سلامت فعالیت دارند که برای هر دو هزار و500 نفر یک پزشک خدمات سلامتی به مردم ارایه می کند.

مصداقی نیا یادآورشد: در طرح پزشک خانواده در شهرها تمام اعضای خانواده با تشکیل پرونده سلامتی به صورت مستقیم تحت نظر تیم سلامت نظام ارجاع قرار می گیرند.

وی با اشاره به اهداف ارزشمند اجرای نظام ارجاع در شهرها گفت: با اجرای دقیق این برنامه هزینه های بهداشتی درمانی کاهش چشمگیری خواهد داشت و درمان مردم به صورت سازمان یافته صورت می گیرد.