عرفان واقعی علامه بهلول باید الگو قرار بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، حجت الاسلام عباسعلی فاطمی بعدازظهر دوشنبه در جمع مسئولین و مردم گناباد درباره همایش ملی بهلول اظهارداشت: علامه محمد تقی بهلول گنابادی بزرگ مردی بود که هدایت بی‌توقع داشت که در این زمینه بسیار در کشورهای مختلفی چون عراق و مصر و ایران فعالیت کرد و به هدایت مردم پرداخت.

وی ادامه داد: زهد و پارسایی از ویژگی‌های دیگری است که در علامه بهلول گناباد به وفور وجود داشت و نیاز روز خواص و بزرگان امروز جامعه است.

وی افزود: علامه بهلول بیشترین کمک را به بندگان خدا ارائه می‌کرد و ویژگی اخلاقی برجسته علامه اخلاص و توکل وی بود.

فاطمی گفت: حجاب و عفاف نیز ویژگی اخلاقی برجسته دیگر ایشان بودبه طوری‌که از روزی که ایشان مبارزات خود را شروع کرد تا زمانی که از دنیا رفت آرزوی وی این بود که حجاب و عفاف بین مردان و زنان به‌عنوان یک ارزش باشد.

وی با اشاره به شخصیت علامه بهلول گفت: مرحوم بهلول گنابادی برای جوانان این شهرستان، استان و کشور باید مورد شناخت قرار گیرد.

وی افزود: زندگی ساده و پرنشاط و با معنویت علامه بهلول که عرفان واقعی بوده است باید الگو قرار گیرد و لذا نباید عرفان کاذب داشته باشیم.

رئیس تبلیغات اسلامی گناباد با بیان اینکه تاکنون چنین همایشی با این ظرفیت و پشتیبانی مردمی نداشته ایم افزود: این همایش باید تاثیرگذار باشد و حضور مسئولین استانی و کشوری فرصت بسیار مناسبی برای مسئولین و خود شهرستان است.

وی با اشاره به اینکه حضور حداد عادل، قالیباف و رئیس اوقاف کشور و خیلی از مسئولین دیگر در این همایش قطعی شده است افزود: برای برگزاری این همایش سال هاست که زحمت کشیده شده است و امید است که در این همایش در کنار شناخت و معرفی شخصیت بهلول آسیب ها را از این شهرستان بزداییم.