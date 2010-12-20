حماس خواهان ایستادگی مبارزان در برابر جنایات تشکیلات خودگردان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونایتد پرس، "فوزی برهوم" سخنگوی حماس گفت : از مبارزان حماس درکرانه باختری می خواهم که به مقابله با جنایات جنبش فتح و افسران اطلاعاتی آن بپردازند و در برابر این واقعیت تلخ تسلیم نشوند.

وی افزود: وظیفه ملی و دینی ایجاب می کند که سر سازش فرود نیاورند. زمان شکنجه وحشیانه در زندانهای کرانه باختری به سرآمده است و حماس در راستای پایان شکنجه ها در زندانهای فتح از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند.

برهوم جنایات فتح در کرانه باختری را مغایر همه اصول ملی واخلاقی و انسانی دانست و گفت : جنبش حماس از همه زندانهای شما بزرگتر است و زمان پیروزی مبارزان ما فرا رسیده است.

وی با انتقاد از موسسات حقوقی و گروههای فلسطینی افزود: این موسسات به مسئولیتهای خود عمل نکرده و تنها تماشاگر جنایات فتح است موضوعی که سبب افزایش جنایات در زندانهای فتح در کرانه باختری شده است.

شایان ذکراست که حماس بارها دستگاههای امنیتی تشکیلات خودگردان را به بازداشت غیرقانونی مبارزانش درکرانه باختری متهم کرده است.