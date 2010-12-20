هدف از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مدیریت مصرف در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، صفر لک عصر دوشنبه در جلسه ستاد استانی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها که در استانداری تشکیل شد، اظهار داشت: دستگاه های خدمت رسان از جمله شرکت های آبفای شهری و روستایی، گاز و برق باید فرهنگ سازی و افزایش آگاهی های مردم را برای مدیریت مصرف و استفاده بهینه از خدمات جدی بگیرند و آموزش های لازم را در این زمینه به شهروندان ارائه کنند.

وی افزود: اصلاح رفتار مصرفی شهروندان از اهداف اصلی اجرای این قانون است که رسانه های جمعی بویژه صدا و سیما می توانند نقش موثری در زمینه فرهنگ سازی انجام دهند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری بیان کرد: مدیران و مسئولان باید پاسخگوی مردم درخصوص اجرای این قانون باشند و با ارتباط بیشتر با مردم خود را خدمتگزار آنها بدانند تا مردم به مفهوم واقعی احساس کنند که مسئولان و مدیران در کنار آنها هستند.

لک تصریح کرد: دستگاه های خدمت رسان باید وحدت رویه داشته باشند و با ارتقای سطح هماهنگی و همکاری بین سازمانی به صورت جزایر جداگانه و دور از هم عمل نکنند.

این مسئول با تأکید بر نظارت و بازرسی واحدهای صنفی و برخورد قاطع و قانونی با متخلفان خاطرنشان کرد: در نظارت بر قیمت کالاها و محصولات بویژه 22 قلم کالای اساسی بازرسی های دقیقی صورت می گیرد و تاکنون بیش از 22 هزار واحد صنفی مورد بازرسی و بازدید قرار گرفته اند که از این تعداد برای دو هزار واحد پرونده تشکیل شده و متخلفان به تعزیرات حکومتی معرفی شده اند.

در این جلسه سید منوچهر حیاتی مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اطلاعات اقتصادی خانوارها گفت: تاکنون تعداد یک میلیون و 115 هزار نفر از جمعیت استان در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مشارکت و ثبت نام کرده اند که 96.2 درصد از جمعیت استان را تشکیل می دهند.

در ابتدای این جلسه اعضای ستاد درخصوص اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و مسائل و مشکلات احتمالی آن گزارش ارائه کردند.