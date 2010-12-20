  1. سیاست
  2. سایر
۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۴۹

لاریجانی در پیامی تاکید کرد:

همه مسئولان در جهت اسلامی شدن دانشگاهها گام بردارند

همه مسئولان در جهت اسلامی شدن دانشگاهها گام بردارند

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به همایش تجلیل از آیت الله سبحانی از تلاش‌های وی تقدیر و تاکید کرد همه مسئولان در جهت اسلامی شدن دانشگاهها گام بردارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام علی لاریجانی به این همایش بدین شرح است: اهمیت وحدت حوزه و دانشگاه به عنوان دو نهاد علمی و بالنده در جهت تعالی و سعادت جامعه و تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی بر کسی پوشیده نیست. حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری همواره بر وحدت همه جانبه حوزه و دانشگاه برای نیل به یک جامعه الگو و پیشرو، تاکید داشته اند. روز شهادت استاد شهید آیت الله دکتر محمد مفتح (ره) به نام روز وحدت حوزه و دانشگاه فرصتی است تا هر ساله ابعاد این مسئله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا از خاطره ها محو نگردد. 

بر همه مسئولان، فرهیختگان و اساتید حوزه و دانشگاه فرض است که در جهت تحقق اسلامی شدن دانشگاه ها و اصلاح متون درستی دانشگاهی، هرچه بیشتر گام بردارند زیرا که توصیه امام عزیزمان (ره) در وصیت نامه سیاسی الهی خود همواره در گوش و جانمان طنین انداز است که می فرمایند:«توصیه اینجانب آن است که نسل حاضر و آینده غفلت نکنند و دانشگاهیان و جوانان برومند عزیز هر چند بیشتر با روحانیان و طلاب علوم اسلامی پیوند دوستی و تفاهم را محکم تر و استوارتر سازند و از نقشه ها و توطئه های دشمن غدار غافل نباشند».
 
در این راستا، اینجانب از همه تلاشگرانی که برای تحقق هر چه بیشتر وحدت حوزه و دانشگاه گام های موثری برداشته اند به خصوص از حمات و تلاش های خستگی ناپذیر شخصیت عالی قدر حضرت آیت الله سبحانی تقدیر و تشکر می نمایم. ایشان با استاد و پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران جناب آقای دکتر محمد محمدرضایی، از سر تواضع و فروتنی، همکاری بسیار صمیمی علمی داشته اند که نتیجه آن تالیف برخی کتب درسی اسلامی دانشگاهی است. ما این الگوی وحدت را گرامی داشته و از همه فرهیختگان و اساتید حوزوی و دانشگاهی انتظار است که این نمونه را بعنوان تجربه ای موفق فراروی خود قرار دهند و برای اصلاح متون درسی دانشگاهی و نیز اسلامی شدن علوم انسانی، فعالیت های ارزشمندی به عمل آورند.
 
در پایان از تدبیر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در برگزاری و تجلیل از این شخصیتهای ارجمند تشکر و قدردانی می نمایم.
کد مطلب 1214019

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها