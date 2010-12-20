همه مسئولان در جهت اسلامی شدن دانشگاهها گام بردارند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام علی لاریجانی به این همایش بدین شرح است: اهمیت وحدت حوزه و دانشگاه به عنوان دو نهاد علمی و بالنده در جهت تعالی و سعادت جامعه و تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی بر کسی پوشیده نیست. حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری همواره بر وحدت همه جانبه حوزه و دانشگاه برای نیل به یک جامعه الگو و پیشرو، تاکید داشته اند. روز شهادت استاد شهید آیت الله دکتر محمد مفتح (ره) به نام روز وحدت حوزه و دانشگاه فرصتی است تا هر ساله ابعاد این مسئله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا از خاطره ها محو نگردد.

بر همه مسئولان، فرهیختگان و اساتید حوزه و دانشگاه فرض است که در جهت تحقق اسلامی شدن دانشگاه ها و اصلاح متون درستی دانشگاهی، هرچه بیشتر گام بردارند زیرا که توصیه امام عزیزمان (ره) در وصیت نامه سیاسی الهی خود همواره در گوش و جانمان طنین انداز است که می فرمایند:«توصیه اینجانب آن است که نسل حاضر و آینده غفلت نکنند و دانشگاهیان و جوانان برومند عزیز هر چند بیشتر با روحانیان و طلاب علوم اسلامی پیوند دوستی و تفاهم را محکم تر و استوارتر سازند و از نقشه ها و توطئه های دشمن غدار غافل نباشند».



در این راستا، اینجانب از همه تلاشگرانی که برای تحقق هر چه بیشتر وحدت حوزه و دانشگاه گام های موثری برداشته اند به خصوص از حمات و تلاش های خستگی ناپذیر شخصیت عالی قدر حضرت آیت الله سبحانی تقدیر و تشکر می نمایم. ایشان با استاد و پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران جناب آقای دکتر محمد محمدرضایی، از سر تواضع و فروتنی، همکاری بسیار صمیمی علمی داشته اند که نتیجه آن تالیف برخی کتب درسی اسلامی دانشگاهی است. ما این الگوی وحدت را گرامی داشته و از همه فرهیختگان و اساتید حوزوی و دانشگاهی انتظار است که این نمونه را بعنوان تجربه ای موفق فراروی خود قرار دهند و برای اصلاح متون درسی دانشگاهی و نیز اسلامی شدن علوم انسانی، فعالیت های ارزشمندی به عمل آورند.



در پایان از تدبیر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در برگزاری و تجلیل از این شخصیتهای ارجمند تشکر و قدردانی می نمایم.