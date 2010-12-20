تنها دو درصد نانوایان اردبیل از جوش شیرین استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، فرهاد پور فرضی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان اظهار داشت: 98 درصد نانوایان استان در نیمه اول امسال جوش شیرین را از فرآیند پخت نان حذف کرده اند.

وی با اشاره به نقش سلامت غذا در تأمین سلامت مردم افزود: فرهنگ سازی برای حذف جوش شیرین در پخت نان، بالا بردن سهم میوه و سبزیجات در سبد غذایی خانوار، کنترل مستمر کیفیت و امنیت غذا و تشدید برخورد با متخلفان بهداشتی باید مورد تأکید قرار گیرد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان با تاکید بر ضرورت شناسایی چالشهای تهدید کننده سلامت عمومی جامعه اضافه کرد: با شناسایی این مشکلات و تصمیم گیری برای حل آنها سلامت جامعه تضمین و تهدیدهای احتمالی برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه بالاترین بخش مصوبات سفر سوم دولت به این استان مربوط به حوزه سلامت می باشد، ابراز داشت: با افرادی که با اقدامات نامناسب، خواسته یا ناخواسته سلامت عمومی جامعه را تهدید می کنند، بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.

پور فرضی بر هماهنگی و تعامل بیش از پیش دستگاه های جهاد کشاورزی، دامپزشکی و دانشگاه علوم پزشکی برای بالا بردن سلامت مواد لبنی و مناسب سازی کارگاه های تولید فرآورده های شیری تولیدی در استان تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به بررسی میزان فلزات سنگین و باقی مانده سموم در فرآورده های کشاورزی استان تصریح کرد: نمونه برداریهایی به طور تصادفی از چهار قلم ماده خام کشاورزی شامل گندم، سیب زمینی، خیار و گوجه فرنگی انجام شد که تمامی نمونه ها از حیث میزان سرب، کادیوم، جیوه و باقی مانده کود ازت، نیتریت و نیترات در حد استاندارد بود.

وی با اشاره به فعالیتهای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و اخذ رتبه در سایت بین المللی و یومتریکس خاطرنشان کرد: این دانشگاه در چند شاخص محوری بخش سلامت موفق و فراتر از برنامه عمل کرده است که آثار آن در سطح استان مشهود و مؤثر بوده است.