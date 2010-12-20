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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۹:۳۵

تنها دو درصد نانوایان اردبیل از جوش شیرین استفاده می کنند

تنها دو درصد نانوایان اردبیل از جوش شیرین استفاده می کنند

اردبیل - خبرگزاری مهر: سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: با پیگیریهای انجام شده، هم اکنون تنها دو درصد نانوایان این استان از جوش شیرین استفاده می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، فرهاد پور فرضی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان اظهار داشت: 98 درصد نانوایان استان در نیمه اول امسال جوش شیرین را از فرآیند پخت نان حذف کرده اند.

وی با اشاره به نقش سلامت غذا در تأمین سلامت مردم افزود: فرهنگ سازی برای حذف جوش شیرین در پخت نان، بالا بردن سهم میوه و سبزیجات در سبد غذایی خانوار، کنترل مستمر کیفیت و امنیت غذا و تشدید برخورد با متخلفان بهداشتی باید مورد تأکید قرار گیرد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان با تاکید بر ضرورت شناسایی چالشهای تهدید کننده سلامت عمومی جامعه اضافه کرد: با شناسایی این مشکلات و تصمیم گیری برای حل آنها سلامت جامعه تضمین و تهدیدهای احتمالی برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه بالاترین بخش مصوبات سفر سوم دولت به این استان مربوط به حوزه سلامت می باشد، ابراز داشت: با افرادی که با اقدامات نامناسب، خواسته یا ناخواسته سلامت عمومی جامعه را تهدید می کنند، بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.

پور فرضی بر هماهنگی و تعامل بیش از پیش دستگاه های جهاد کشاورزی، دامپزشکی و دانشگاه علوم پزشکی برای بالا بردن سلامت مواد لبنی و مناسب سازی کارگاه های تولید فرآورده های شیری تولیدی در استان تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به بررسی میزان فلزات سنگین و باقی مانده سموم در فرآورده های کشاورزی استان تصریح کرد: نمونه برداریهایی به طور تصادفی از چهار قلم ماده خام کشاورزی شامل گندم، سیب زمینی، خیار و گوجه فرنگی انجام شد که تمامی نمونه ها از حیث میزان سرب، کادیوم، جیوه و باقی مانده کود ازت، نیتریت و نیترات در حد استاندارد بود.

وی با اشاره به فعالیتهای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و اخذ رتبه در سایت بین المللی و یومتریکس خاطرنشان کرد: این دانشگاه در چند شاخص محوری بخش سلامت موفق و فراتر از برنامه عمل کرده است که آثار آن در سطح استان مشهود و مؤثر بوده است.

کد مطلب 1214022

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