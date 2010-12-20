به گزارش خبرگزاری مهر، پس از شکست تیم فوتسال فولادماهان برابر پرسپولیس که روز یکشنبه در اصفهان رقم خورد بهروز ریخته‌گران مالک باشگاه فولادماهان با سایت این باشگاه گفتگویی انجام داد که در زیر می‌خوانید:

* چطور شد که ماهان به پرسپولیس قعر جدولی باخت؟

من بازی را ندیدم و باید از بازیکنان بپرسید که چرا به یک تیم قعر جدولی به راحتی می‌بازند. تیم دچار یک سردرگمی شده است. بازیکنان خودشان باعث شکست‌شان می‌شوند. این بازیکنانی که لیاقت حضور در هیچ میدانی را ندارند را یکی از عزیزان به ما معرفی کرد تا امروز اینگونه ماهان را در حاشیه نگه دارند.

* چه حاشیه‌ای؟

آقای شمسایی تیم ما را به حاشیه برد و بازیکنانی که او معرفی کرد ما را در حاشیه نگه داشت. با این شرایط بهتر است از فوتسال کناره‌گیری کنیم.



* می‌خواهید تیم فوتسال را منحل کنید؟

نمی‌توانیم این بی‌اخلاقی‌ها را در ورزش تحمل کنیم. قصد دارم در اولین جلسه هیات مدیره باشگاه پیشنهاد کنم تیم فوتسال ماهان را منحل کنیم. البته آنها هستند که باید در این خصوص اظهار نظر کنند.



* این حاشیه‌های وارده از سوی شمسایی چیست؟

بهترین بازیکن فوتسال آسیا سال‌هاست در رسانه‌ها و مخصوصاً در برنامه نود عنوان می‌کند که من به عشق برادران ریخته‌گران در ماهان مانده‌ام؛ اما در بازی برابر گسترش فولاد تبریز بیش از 35 بار توپ را به پای بازیکنان حریف می‌زند و بعد از پایان بازی به سمت سرمربی این تیم رفته و با او رو بوسی می‌کند! از طرفی بازیکنانی که او به ما معرفی کرد در بازی با پرسپولیس آن هم در اصفهان با چنین نتیجه‌ای شکست می‌خورند. در این باره باید اهالی فوتبال و مردم اصفهان قضاوت کنند.



* با این حساب بحث بخشش شمسایی منتفی است؟

اصلاً چنین بحثی وجود نداشت که ما بخواهیم وی را ببخشیم. ای کاش ما مردانه می‌باختیم تا شرمنده مردم اصفهان نشویم.



* کادر فنی را چقدر مقصر این شکست می‌دانید؟

اصلاً کادر فنی را در این ناکامی‌ها مقصر نمی دانیم. کاپیتان و بازیکنان ماهان صددرصد در این باخت‌ها مقصرند. باید برای آنها ابراز تاسف کنم که چگونه در ورزش دم از اخلاق می‌زنند و اینگونه ماهان را شرمنده مردم اصفهان می‌کنند. من به مدیرعامل باشگاه نیز گفته‌ام که شان بازیکنان ما پائین‌تر از اینهاست. آنها اصلاً شایستگی ورزشکار بودن را ندارند و من از همین جا به کلیه بازیکنان ماهان این قول را می‌دهم که تا اتمام مدت قراردادشان که سه سال دیگر است آنها را در ماهان نگه خواهم داشت.



* یعنی قصد ندارید همه آنها را از ماهان اخراج کنید؟

نه هرگز. آنها با ماهان تمدید می‌کنند و در تمرینات تیم ماهان حضور خواهند داشت؛ اما مطمئن باشند که به جای آنها بازیکنان امید ماهان را به میدان می‌فرستیم و حتی یک ثانیه هم اجازه بازی کردن به آنها را نخواهیم داد. فکر می‌کنم به اندازه این چند قهرمانی لیگ و قهرمانی آسیا در این ورزش سهمی داشته باشم که اجازه ندهم تا هر بازیکنی با رفتارهای غیر اخلاقی و غیر ورزشی در عرصه فوتسال بخواهد به این رفتارها ادامه دهد. ما بدون هیچ منتی و بر اساس وظیفه‌ای که بر خود واجب می‌دانستیم در ورزش سرمایه‌گذاری کردیم. حاضرم ماهان در رده سیزدهم جدول قرار بگیرد اما با اصول اخلاقی پا به میدان بگذارد.



* پس شما فضای فوتسال را ناسالم می‌دانید؟

بله. به عنوان نمونه فیروز صفه اصفهان را ما امسال با 150 میلیون تومان بستیم. اگر می‌خواستیم همچون دیگران در ورزش تیم‌داری کنیم باید از همین تیم فیروز صفه جمعاً شش امتیاز می‌گرفتیم؛ اما اجازه دادیم تا اخلاق که شعار اصلی ماهان در ورزش است بر کلیه فعالیت‌های‌مان حاکم شود و دیدیم که بازیکنان بومی و جوان فیروزصفه توانستند مردانه در برابر اسم‌های بزرگ بازیکنان ماهان بایستند و نتیجه بگیرند. من باید از همین جا از مردم اصفهان عذرخواهی کنم چرا که در عرصه فوتسال چیزهایی را دیدیم که از اصول پهلوانی و اخلاقی کاملاً به دور بود.

