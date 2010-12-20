رویکرد معاونت هنری ارشاد به سمت موسیقی سنتی است

به گزارش خبرگزاری مهرهمزمان با پنجاه و سومین سال روز در گذشت هنرمند بر جسته کشور استاد صبا ، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه جمعی از مسوئلان و مدیران حوزه هنری و موسیقی کشور از موزه استاد صبا بازید کرد.



حمید شاه آبادی در این بازدید با اشاره به ارتقاء فعالیت موزه ، صبا و راه اندازی سایت این موزه افزود : استقبالی که اکنون از این موزه می شود نشانگر فعالیت بنیادین و اصولی عزیزانی است که در بازگشایی این مجموعه همت نموده اند و فعالیت این همکاران قابل قدردانی است .



وی تصریح کرد: چهره برجسته ای همچون استاد صبا آنقدر با نفوذ بوده است که موزه ی وی نیز بدون تبلیغات با اقبال عموم مواجه است و این اقبال نیز وظیفه دست اندرکاران این حوزه را بیشتر می کند و قطعا معاونت امور هنری بیش از بیش موزه استاد صبا را مورد حمایت قرار خواهد داد.



معاون امور هنری ارشاد تاکید کرد: امیدوارم موزه ها نیز حداقل هایی برای پژوهش باشند ، هر چند که کارکرد موزه تنها به این بخش خلاصه نمی شود اما می توان یکی از محلهای مراجعه برای پژوهشگران در آید.



وی افزود: این حضور برای احترام به موسیقی سنتی و داشته‌های آن است، زیرا ما هر چقدر از این حوزه فاصله بگیریم راه را برای آنهایی که هویت ایرانی را نمی‌شناسند باز کرده‌ایم. لذا باید طنین موسیقی سنتی هر چه بیشتر در کشور شنیده شود، البته این نکته به معنای نفی گونه‌های دیگر موسیقی نیست.



شاه آبادی به تقارن آغاز به کار ارکستر موسیقی ملی و پنجاه و سومین سال روز در گذشت استاد صبا اشاره کرد و ادامه داد : تمامی هنرمندان این حوزه قابل احترام هستند و ما امروز از شاگردان زنده‌یاد صبا به عنوان اساتید موسیقی یاد می‌کنیم. رویکرد معاونت امور هنری نیز به سمت موسیقی سنتی و تقویت آن است، چه بسا که بعد از دوسال خاموشی بار دیگر شاهد فعالیت ارکستر موسیقی ملی هستیم و در راستای آن تلاش داریم سرمایه‌های فاخر این حوزه را بیشتر از قبل به جامعه بشناسانیم.



