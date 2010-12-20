به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی لاریجانی بعدازظهر دوشنبه در ششمین همایش وحدت اصولگرایان خراسان رضوی، تولید محوری را برای شکوفایی اقتصادی در کشور ضروری خواند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید در چارچوب قانون و نیز باید طوری اجرا شود که اقشار ضعیف جامعه تحت فشار قرار نگیرند.

وی با اشاره به جایگاه ایران در منطقه اظهار داشت: در حال حاضر کشور در منطقه از جایگاه خوب و برجسته‌ای برخوردار است و این وضعیت متاثر از هدایت ها و رهبری امام و مقام معظم رهبری در طی 32 سال گذاشته است.

لاریجانی با بیان اینکه باید به مباحث ایدئولوژیک در نیروهای اصولگرا توجه جدی کرد، اذعان داشت: بحث‌های سست و انحرافی که اخیرا توسط برخی افراد مطرح می شود مربوط به کسانی است که از آگاهی لازم به مبانی دینی برخوردار نیستند و یا خود را به تغافل می زنند.

وی در ادامه تغییر وزرا را حق قانونی رئیس جمهور دانست و گفت: این تغییر حق قانونی رئیس جمهور است ولی روش تغییر متکی مناسب نبود.