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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۴۳

ترکستانی تغییر عقیده داد /

سرباز رئیس جمهور خواهم بود / ریاست سازمان ملی جوانان را می پذیرم

سرباز رئیس جمهور خواهم بود / ریاست سازمان ملی جوانان را می پذیرم

فرحناز ترکستانی رئیس سازمان ملی جوانان با بیان اینکه خود را مقید به تبعیت از نظرات دکتر احمدی‌نژاد می‌داند، فت: به‌ دلیل بیماری از رئیس‌جمهور درخواست کرده بودم که این مسئولیت را به فرد دیگری بسپارند اما پس از صدور حکم رسمی خود را موظف به انجام این وظیفه مهم می‌دانم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، فرحناز ترکستانی با بیان این مطلب افزود: تلاش خواهم کرد تا این مسولیت خطیر را به نحو مطلوبی به انجام برسانم.

دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در حکمی که روز دوشنبه 29 آذرماه 89 منتشر شد، فرحناز ترکستانی را به سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان منصوب کرد.

در این حکم، بر ایجاد فرصت‌های مناسب برای بروز خلاقیت‌ها و استعدادهای شگرف جوانان عزیز این مرز و بوم از طریق تمهید زمینه‌های مشارکت گسترده‌تر در اداره کشور و بهره‌گیری از فکر و اندیشه خلاق آنان تأکید شده است.

پیش از دکتر ترکستانی اعلام کرده بود به دلیل بیماری نمی تواند در این سمت فعالیت کند. هنوز تصمیمی درباره معاون جدید دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اتخاذ نشده است.

کد مطلب 1214036

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