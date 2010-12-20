سرباز رئیس جمهور خواهم بود / ریاست سازمان ملی جوانان را می پذیرم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، فرحناز ترکستانی با بیان این مطلب افزود: تلاش خواهم کرد تا این مسولیت خطیر را به نحو مطلوبی به انجام برسانم.

دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در حکمی که روز دوشنبه 29 آذرماه 89 منتشر شد، فرحناز ترکستانی را به سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان منصوب کرد.

در این حکم، بر ایجاد فرصت‌های مناسب برای بروز خلاقیت‌ها و استعدادهای شگرف جوانان عزیز این مرز و بوم از طریق تمهید زمینه‌های مشارکت گسترده‌تر در اداره کشور و بهره‌گیری از فکر و اندیشه خلاق آنان تأکید شده است.

پیش از دکتر ترکستانی اعلام کرده بود به دلیل بیماری نمی تواند در این سمت فعالیت کند. هنوز تصمیمی درباره معاون جدید دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اتخاذ نشده است.