ساختمانهای همدان با استفاده از فناوریهای نوین ساخته شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سیدحسن موسوی بعد از ظهر دوشنبه در شورای فنی استان همدان اظهار داشت: استفاده از فناوری های نوین در ساختمان سازی تقویت نیروی کار متخصص را به همراه دارد.

موسوی با اشاره به اینکه برای اجرای طرحهای عمرانی باید از فناوری های متناسب با استانداردهای جهانی استفاده شود، اظهار داشت: باید این فناوریها در استان همدان بومی شود.

معاون امور عمرانی استاندار همدان با تاکید بر اینکه استفاده از فناوریهای نوین در ساختمان سازی به لحاظ زیبایی، کاربردی و قیمت در مقایسه با مصالح ساختمانی سنتی به صرفه است، گفت: باید به سمتی حرکت کرد که تمام ساختمان های جدید با استفاده از فناوری های نوین احداث شود.

موسوی با اشاره به اینکه همدان به لحاظ رعایت مقررات فنی ساختمان سازی از استان های برتر کشور است، گفت: دستگاه‌های اجرایی باید بر کار پیمانکاران نظارت کلی و کافی داشته باشند تا کارها به صورت ایده ‌آل انجام شود.

موسوی خاطرنشان کرد: استان همدان از استانهای برتر در رعایت مبحث 19 در کشور است و باز هم جای پیشرفت دارد.