استاندار فارس و فرماندار شیراز درگذشت امداد را تسلیت گفتند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، در پیام استاندار فارس آمده است: خبر درگذشت استاد گرانمایه جناب آقای حسن امداد که از فرهیختگان عرصه فرهنگی استان پهناور فارس و شهر علم و ادب شیراز بود همه ما را متاثر ساخت.

فعالیتهای بی‌بدیل و ماندگار این عزیز فرهیخته در زمینه‌های پژوهشی، نویسندگی و شعر، برگهای زرینی را به تاریخ سراسر افتخار استان فارس اضافه کردد که هیچگاه از خاطر فعالان این عرصه و مردم فرهنگور فارس محو نخواهد شد.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه بزرگ به خانواده ایشان، اهالی فرهنگ و پیشکسوتان ادب و هنر استان، علو درجات و غفران واسعه الهی را برای آن مرحوم و صبر و اجر برای بازماندگان از خداوند بزرگ خواستارم.

پیام فرماندار شیراز: جامعه فرهنگی و هنری پشتوانه‌ بزرگی را از دست داد

همچنین قاسمی فرماندار شیراز نیز طی پیامی درگذشت استاد حسن امداد چهره برجسته ادبی شهر شیراز و ایران زمین را تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است: خبر درگذشت استاد حسن امداد غیر منتظره بود و این روزها چه دشوار است تحمل از دست دادن ستارگان آسمان علم وادب، صالحان با شهامتی که دریافتند برای رفتن آمده‌‌ایم، که دریافتند زندگی تنها فرصتی برای عشق ورزیدن است و عشق برترین هنر زندگی است.

در گذشت استاد امداد جامعه‌‌ هنرمندان و اهل علم را به سوگ نشاند. با درگذشت آن عزیز جامعه فرهنگی و هنری پشتوانه‌ بزرگی را از دست داد و اهالی هنر و ادب در ماتم از دست دادن او فرو رفتند.

استاد حسن امداد سالیان متمادی عمر خود را هزینه فرهنگ و دانش برای این مرز و بوم کرد تا میراثی گرانبها برای نسل آتی از خود به جای بگذارد، میراثی که خود در حوزه های مختلف ادبی، آموزشی و پژوهشی و همچنین انجمنهای ادبی میراثی بی بدیل است.

اینک غم از دست دادن او را تنها یک مرهم است که همانا پژوهشها و تلاشهای گسترده فرهنگی و علمی آن عزیز بزرگوار است.

این سوگ را به تمام اهالی فرهنگ و علاقه مند به ادبیات و خانواده محترم استاد امداد تسلیت عرض کرده و از خداوند منان صبر و صبوری برای بازماندگان آرزومندم.

حسن امداد صبح امروز یکشنبه در پی بیماری ممتدی در شیراز درگذشت.