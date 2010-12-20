استقبال خواهران طلبه از جشنواره پژوهشی طلاب جوان چشمگیر بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خالقی با اشاره به اتمام مهلت ارائه آثار به دبیرخانه جشنواره علامه حلی تصریح کرد: ارزیابی‌های اولیه حاکی از استقبال فراوان خواهران از این جشنواره پژوهشی است.



وی با بیان اینکه علاقمندان به شرکت در جشنواره علامه حلی آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارائه کرده‌اند، اظهار داشت: آمار دقیق تعداد آثاری که از خواهران طلبه به این دبیرخانه رسیده است، بزودی مشخص می‌شود.



معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با بیان اینکه امسال در سومین جشنواره علامه حلی آثار برادران و خواهران طلبه با معیارهای یکسانی داوری می‌شوند، تصریح کرد: این جشنواره مشترکا از سوی معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران و معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برادران برگزار خواهد شد.



وی حداکثر سن شرکت‌کنندگان در این جشنواره را 34 سال ذکر کرد و گفت: طلاب پایه‌های مختلف سطح دو(کارشناسی) و سطح سه(کارشناسی ارشد) آثار خود را در قالب‌های مختلف تحقیق پایانی، پایان‌نامه، مقاله و کتاب به ا ین جشنواره ارائه کرده‌اند.



خالقی با اشاره به اینکه در سال گذشته نیز آثار خواهران و برادران طلبه با معیارهای یکسانی در جشنواره علامه حلی مورد ارزیابی و داوری قرار گرفتند، خاطرنشان ساخت: در سال گذشته شاهد درخشش خواهران طلبه در این جشنواره بودیم و در بسیاری از رشته‌ها آثار خواهران طلبه هم‌تراز با برادران و یا برتر از آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.



وی با اشاره به رویکرد مثبت حوزه‌های علمیه خواهران نسبت به مقوله پژوهش یادآور شد: امیدواریم در سال جاری نیز شاهد کسب رتبه‌های برتر جشنواره پژوهشی طلاب جوان از سوی خواهران طلبه باشیم.