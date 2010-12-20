آینده ای تیره و تار و بسیار سخت در انتظار واحد ارزی اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "کوریر" در مطلبی نوشت: زمانی ما برای گردش در شهر یک چتر را به همراه خود می بریم که احتمال بارش باران وجود داشته باشد. چتر مالی که در نشست اخیر اتحادیه اروپا در بروکسل در نظر گرفته شد به مفهوم نزدیک بودن یک شرایط جوی فاجعه بار و بسیار سخت برای واحد ارزی ما است.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: معرفی یک مکانیسم بحران جدید به منظور امنیت یورو بیشتر مفهوم تهدید آمیز بودن شرایط برای واحد پول اروپا را دارد. آینده یورو نسبتا نامعلوم است.

در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه تصمیم گیریهای نشست اخیر اتحادیه اروپا در بروکسل هرگز بر شرایط بحران مالی این اتحادیه تاثیری نداشته است آمده است: کشورهای یونان، اسپانیا، پرتغال و به زودی همچنین ایتالیا توسط اتحادیه اروپا به در پیش گرفتن روند صرفه جویی مجبور شده اند تا بتوانند کسری بودجه ها و بدهی های بالای دولتی خود را جبران کنند.

در ادامه آمده است: حقیقتا بازارهای مالی بین المللی به این مسئله شک دارند که در راهی که اتحادیه اروپا در پیش گرفته است هیچ بهبودواقعی شرایط بحرانی ایجاد شود. نسخه فعلی اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه یورو برای مقابله با بی اعتمادی به واحد ارزی مشترکشان و مبارزه با حمله دلال بازها عموما کافی نیست. همزمان این تهدید وجود دارد که به مرور آمادگی کشورهای قدرتمند مالی اروپا برای ارائه کمک های مالی به کشورهای متزلزل اقتصادی پایان یابد.

ویسنده در پایان این مطلب خاطر نشان کرد: به این ترتیب این خطر واقعی است که همه تصمیمات اروپا برای نجات یورو و بالا بردن امنیت آن دیر شده باشد. به این ترتیب ما باید از کریسمس امسال در هر حال لذت کافی را ببریم چرا که کریسمس سال بعد می تواند تیره و تار تر از کریسمس امسال باشد.

