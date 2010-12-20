ابومازن خواستار توقف شهرک سازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطین(وفا)، "ابومازن" در دیدار نماینده کمیته چهارگانه به اصطلاح صلح خاورمیانه درکرانه باختری ضرورت تعیین مرجعیت مشخص برای روند سازش بر اساس تشکیل دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس را مورد تاکید قرار داد.

طرفین دراین دیدار آخرین تحولات روند سازش خاورمیانه و رایزنی های جاری برای خروج از بحران موجود را که به سبب مخالفت اسرائیل با توقف شهرک سازی به وجود آمده است، مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

رئیس تشکیلات خودگردان خواستار توقف شهرک سازی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی شد.

شایان ذکر است که مذاکرات سازش که به سرپرستی آمریکا در دوم اکتبر گذشته شروع شده بود به علت ادامه شهرک سازی رژیم صهیونیستی و مخالفت با تمدید آن که در26 سپتامبر به پایان رسیده بود، متوقف شده و تاکنون از سر گرفته نشده است هر چند که ابومازن برای از سرگیری مذاکرات شکست خورده سازش اخیرا دست به دامان شخصیتهای آکادمیک و اعضای کنیست(پارلمان) رژیم اشغالگر قدس شده است.