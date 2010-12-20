مازندران استان معین تامین پرتقال کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی وفایی نژاد عصر دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار مازندران در ساری افزود: وزارت بازرگانی برای تامین پرتقال و سیب شب عید هموطنان در جهت کنترل بازار اقدام به خرید و ذخیره سازی سیب و پرتقال می کند.

وی خاطرنشان کرد: مازندران طبق سنوات گذشته و به علت عملکرد قابل قبول و مطلوب به عنوان استان معین تامین کننده پرتقال کشور انتخاب شده است.

وی اعلام کرد: سازمان بازرگانی مازندران، در این راستا با انعقاد قراردادی به میزان 50 هزار تن پرتقال با اتحادیه باغداران مازندران، به عنوان استان مبدا به امضا رسانده است و مباشر خرید هر یک از استانها با داشتن معرفی نامه از سازمان بازرگانی استان مربوطه به طور جداگانه با اتحادیه باغداران مازندران، اقدام به انعقاد قرارداد می کنند.

وفایی نژاد بیان داشت: سهمیه پرتقال هر یک از استانها توسط وزرات بازرگانی مشخص و پس از انعقاد قرارداد مباشر خرید با اتحادیه باغداران مازندران در زمان تعیین شده که معمولا نیمه دو اسفند ماه است اقدام به حمل پرتقال به استان های مقصد می کنند.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران اظهار داشت: برای خرید و ذخیره سازی پرتقال، تاکنون 110 مباشر توانمند استان به بانک های ملی، ملت، کشاورزی و صادرات جهت دریافت تسهیلات معرفی شده اند.

