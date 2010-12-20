به گزارش خبرنگار مهر، در حکم سید محمد حسینی به جعفرزاده آمده است: فرهنگ تجلیاتی دارد که در بخش مکتوبات، مطبوعات تا هنوز جایگاه خود را حفظ کرده است. رسانه‌های مکتوب اعم از مطبوعات سنتی و پدیده‌های امروزین آن می‌توانند رکن چهارم استقلال و آزادی یک کشور و یک ملت باشند اگر به ذات ماموریتش وقوف حاصل شود و مدیر به اهداف مقدسش واصل!

در ادامه این حکم خطاب به محمدجعفر محمدزاده، آمده است: جنابعالی را که در عرصه تعهد، تجربه و تدبیر صاحب اعتبار می‌باشید به سمت "معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی" منصوب می‌نمایم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه آورده است: این مسئولیت در ذات خود ماموریتی دارد که توانمندیهایتان استغنای شرح می‌طلبد لیکن به چند سرفصل اشاراتی لازم است: تعامل سازنده با مطبوعات، خبرگزاریها، سایتها و به طور کل رسانه‌ها، گسترش همکاریهای رسانه‌ای داخلی و خارجی با رعایت اصول حاکم بر سیاست خارجی، ارتقاء سطح دانش روزنامه نگاران و تربیت خبرنگارانی کارآمد در عرصه ملی و بین‌المللی، توجه بیش از پیش به حمایت از نشریات الکترونیکی و حمایت جدی از نشریات تخصصی و بها دادن به مطبوعات استانی و شهرستانی، حمایت از مطبوعات وزین برای جهانی شدن در زبان‌های مختلف، تعامل با خبرگزاریهای معتبر خارجی خصوصاً اسلامی و حذف واسطه‌های تحریفگر، اهتمام به اشاعه فرهنگ ارزشی و دینی و رفتار رسانه‌ای مبتنی بر اخلاق حرفه‌ای.

در ادامه این حکم آمده است: هر قدمی که در این زمینه برداشته شود به دلیل کثرت مخاطب به هنجارسازی جامعه، کمک موثری خواهد نمود. مسیر توفیقتان به کرامت باران رحمت ناظر مطلق، ناضر باد و مدد حضرت حق در این وادی صعب، قدمهایتان را ناصر!

همچنین طی حکم دیگری محمدعلی رامین به عنوان "مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی" منصوب شد.

محمد جعفر محمدزاده مدرس روزنامه نگاری و علوم ارتباطات دانشکده خبر است که سابقه معاونت مدیر مسئول روزنامه جام جم، عضویت در شورای سیاستگذاری این روزنامه و مدیر مسئولی و سردبیری برخی نشریات دیگر را در کارنامه دارد. وی همچنین در دولت‌های نهم و دهم، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور، عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت و مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور بوده است.

مدیریت در بخش‌های گوناگون سازمان صدا و سیما از جمله مدیر شبکه‌های استانی و مراکز مطالعات، تحقیقات و سنجش برنامه‌ای استان‌ها از دیگر تجارب رسانه‌ای او به شمار می‌رود. از محمدزاده تا کنون چند کتاب و چندین مقاله در حوزه مطالعات رسانه و علوم انسانی منتشر شده است. وی در حال حاضر رئیس دفتر و مشاور معاون اول رئیس جمهور است.