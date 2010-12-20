هلاکت 3 تروریست لیبیایی / ترور یک عضو حزب طالبانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، نیروهای امنیتی در منطقه الرضوانیه در غرب بغداد، دو تروریست را به هلاکت رساندند.



به گفته یک منبع امنیتی، این دو تروریست مسلح در جریان درگیری با نیروهای امنیتی که در حال عملیات جستجو برای دستگیری تروریستها بودند، کشته شدند.



پیش از این نیروهای ارتش و پلیس محلی تعداد زیادی از افراد مسلح را در مناطق مختلف بغداد دستگیر کرده بودند.



نگاهی به تحولات امنیتی امروز عراق



کشته و زخمی شدن 14 نفر و بازداشت 43 نفر که اکثر آنها افراد تحت پیگرد هستند از جمله تحولات امنیتی است..



منابع امنیتی عراق اعلام کردند 14 نفر از جمله یک عضو اتحادیه میهنی کردستان(به ریاست جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق) و چند نیروی پلیس و فرد مسلح کشته و زخمی شدند و همچنین 43 نفر که اکثر آنها تحت پیگرد هستند از جمله یکی از سرکردگان شبکه القاعده دستگیر شدند؛ کشف یک انبار سلاح و مهمات و ربوده شدن یک افسر پلیس و همچنین حمله با موشک کاتیوشا به پایگاه نظامی آمریکا از دیگر تحولات امنیتی امروز عراق است که این تحولات به تفکیک استانی به این شرح است:



بغداد



بغداد صبح امروز شاهد زخمی شدن چهار نیروی پلیس در انفجار بمب در خیابان المعهد در منطقه الزعفرانیه و زخمی شدن دو مهندس و راننده آنها بر اثر انفجار بمب در جنوب ابوغریب در غرب این شهر بود؛ همچنین دو غیر نظامی بر اثر انفجار بمب در منطقه السعدون در منطقه الباب الشرقی در مرکز پایتخت زخمی شدند.



استان نینوا



سه تروریست که تابعیت لیبی داشتند و برای انجام عملیات انتحاری در بغداد و موصل برنامه ریزی می کردند در جریان درگیری با نیروهای ارتش در غرب موصل به هلاکت رسیدند.



استان بصره



یکی از سرکردگان شبکه القاعده که اسامی و تلفنها و آدرس اعضای شبکه ای که به آن وابسته است در لباسهای خود مخفی کرده بود دستگیر شد.



استان الانبار



دستگیری 33 فرد تحت پیگرد به اتهام تروریسم و چند مظنون و همچنین کشف مقادیری سلاح و مهمات در جریان عملیات نیروهای امنیتی از جمله تحولات این استان است.



استان دیاله



یک عضو اتحادیه میهنی کردستان بر اثر انفجار بمبی که در خودرو وی جاسازی شده بود در منطقه السعدیه در شمال بعقبوبه کشته و همچنین یک فرد مظنون در پی این حادثه دستگیر شد.



همچنین سه فرد تحت پیگرد به اتهام تروریسم در غرب بعقوبه دستگیر شدند و نیروهای امنیتی در شمال این شهر هم موفق شدند یک انبار سلاح و مواد منفجره را کشف کنند.



در شمال شرق بعقوبه نیز دو فرد منظون در پی حمله به یک منزل مسکونی دستگیر شدند.



استان صلاح الدین



مردان مسلح یک افسر پلیس با درجه سروان را که سوار بر یک تاکسی در جاده بغداد-تکریت بود ربودند.



استان کرکوک



مردان مسلح اقدام به حمله موشکی به پایگاه ارتش آمریکا در جنوب کرکوک کردند که از میزان خسارتها و تلفات احتمالی خبری منتشر نشده است.