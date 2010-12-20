امکان مطالعه بیشتر برای سفر پربارتر هیئت دولت به استان البرز فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، زمانیکه سه شنبه هفته گذشته خبر سفر قریب الوقوع رئیس جمهور به البرز اعلام شد بسیاری از تعجیل برای این سفر گله کرده و عدم آمادگی استان را برای برگزاری چنین برنامه عظیمی با این حجم و گستره خاطرنشان شدند که این نکته با لغو سفر رئیس جمهور به البرز رنگ و بوی جدی تری به خود گرفت.

این در حالیست که بسیاری از ارگان ها از آمادگی صد در صد خود برای استقبال از این سفر خبر داده و ادارات دولتی پیشنهادات خود را ظرف دو روز گذشته با نهاد ریاست جمهوری مطرح کرده بودند.

با توجه به گفته های استاندار لغو سفر در راستای برنامه ریزی بهتر و نیازسنجی های تکمیلی استان انجام گرفت و به مرحله ای دیگر موکول شد.

به نظر می رسد اگرچه لغو ناگهانی این سفر موجبات دلخوری مردم و تمامی افرادی را به همراه داشت که در این روزها به صورت شبانه روزی تلاش کرده و آماده یک سفر تاریخی بودند اما از نگاهی دیگر شاید تعویق افتادن این سفر به زمان دیگری موجب مطالعه بیشتر طرح ها و شناسایی بهتر مشکلات البرز شود، این موضوعی است که دلیل اصلی به تعویق افتادن این خبر نیز عنوان شده است.

این روزها در خیابان های شهر کرج بیلبوردهای خوش آمد گویی به دولت بیشتر از هرچیز دیگری خودنمایی می کرد و نقل تمامی محافل عمومی شهر نیز مسئله سفر دولت قرار داشت.

بسیاری از روزنامه های محلی و ویژه نامه های سراسری البرز امشب راهی چاپخانه ها شده بودند تا فردا در دست استقبال کنندگان البرز قرار بگیرند.

البته رسانه ها سعی دارند به بهترین نحو ممکن خبر به تعویق افتادن سفر دولت به البرز را که به درخواست استانداری البرز و موافقت نهاد ریاست جمهوری صورت گرفته است، اطلاع رسانی کنند.

امید می رود با آمادگی به وجود آمده، سفر دولت به این استان هرچه سریعتر صورت گرفته و موجبات توسعه این استان را فراهم آورد.