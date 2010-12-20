طالبانی به کویت دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، دفتر ریاست جمهوری عراق دربیانیه ای اعلام کرد: سفیر کویت درعراق در دیدار امروز خود با "جلال طالبانی" موضوع دعوت امیر کویت را به اطلاع وی رسانده است.

دربیانیه آمده است: طالبانی بر عمق روابط تاریخی میان دو کشور تاکید کرده است و آن را برادرانه و متین خوانده است. طرفین بر تمایل قوی رهبران دو کشور برای گسترش روابط و حل مشکلات باقی مانده از طریق گفتگو تاکید کردند.

بیاینه رئیس جمهور عراق ادامه داد: عراق جدید دید مثبتی به همه همسایگان منطقه ای، عربی و اسلامی دارد و در راستای همکاری با این کشورها برای تحکیم ثبات، شکوفایی و توسعه منطقه حرکت می کند.

شایان ذکر است که اخیرا مجازاتهایی که علیه عراق به سبب جنگ علیه کویت درسال 1990 اعمال شده بود لغو شد اما مقرر شد بخشی از درآمدهای نفتی این کشور همچنان به عنوان غرامت به کویت اختصاص یابد.