۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۹:۳۹

مرادی:

پرسپولیس با دایی نتیجه می‌گیرد

قم - خبرگزاری مهر: سرپرست تیم فوتبال صبای قم گفت: نظر شخصی من این است که پرسپولیس با دایی نتیجه می‌گیرد.

باس مرادی که تیمش عصر یکشنبه در ورزشگاه آزادی پرسپولیس را با نتیجه 4 بر یک شکست داد در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان این مطلب افزود‌: شکست جزئی از فوتبال است و اصلا دوست نداشتم پیروزی ما مقابل پرسپولیس به استعفای دایی منجر شود.

وی گفت: وقتی شنیدم علی دایی پس از مسابقه اشک ریخته است من نیز متأثر شدم و اشک ریختم زیرا به دایی علاقه دارم‌. علی دایی یک اسطوره است و امیدوارم به پرسپولیس برگردد زیرا پرسپولیس با دایی نتیجه خواهد گرفت و هواداران پرسپولیس نیز باید صبور باشند و من در مصاحبه پیش از مسابقه با پرسپولیس گفتم که خدا دایی را دوست دارد و اطمینان دارم خداوند عزت دایی را بر می‌گرداند.

مرادی در ادامه از حاشیه‌های پرسپولیس سخن گفت و افزود : فکر می‌کنم حاشیه به دایی ضربه می‌زند و افرادی دوست ندارند که پرسپولیس نتیجه بگیرد و ایده کم کاری بازیکنان این تیم را به هیچ عنوان قبول ندارم.

وی اظهار داشت: پرسپولیس پس از صبا ‏تیم محبوب من است و امیدوارم پرسپولیس این دوران پر فراز و نشیب را هر چه سریعتر پشت سر بگذارد.

دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و پرسپولیس تهران عصر یکشنبه در ورزشگاه آزادی تهران با پیروزی چهار بر یک صبا به پایان رسید و به استعفای علی دایی سرمربی پیروزی منجر شد.
 

