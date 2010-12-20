پل‌ جمهوری قم به عنوان نمادی جدید برای شهر قم شناخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، هوشنگ غلامزاده بعد از ظهر دوشنبه در هجدهمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان قم با اشاره به اجرای پروژه پلهای خیابان جمهوری در سخنانی اظهار داشت: این پروژه عظیم مجموعه تقاطعهای غیرهمسطح بلوار جمهوری، حدفاصل بلوار شهید کریمی تا بعد از بلوار امام رضا(ع) را در برمی‌گیرد.



وی افزود: این پروژه به عنوان بزرگراه شرقی ـ غربی قم به طول 6 هزار و 700 متر، مناطق دو و چهار شهر قم را به هم متصل می‌کند و 10 تقاطع در این پروژه در نظر گرفته شده است که شش تقاطع آن غیرهمسطح خواهد بود.



معاون عمرانی استانداری قم گفت: یکی از مهمترین تقاطع‌های غیرهمسطح در این پروژه، پل روزگذری به طول هزار و 600 متر است که از روی بلوار امین، خیابان ساحلی، بستر رودخانه و بلوار امام رضا(ع) گذشته و تا منطقه دو شهرداری ادامه دارد و یکی از طولانی‌ترین پل‌های شهری در کشور به شمار می‌آید.



وی خاطرنشان کرد: بخش اصلی سازه این پل که بر روی رودخانه احداث می‌شود از نوع سازه کابلی است که سازه‌ای بسیار زیبا و در نوع خود منحصر به فرد بوده و به عنوان نمادی جدید برای شهر مقدس قم شناخته خواهد شد.



وی مزایای اجرای این طرح بزرگ عمرانی را مورد توجه قرار داد و گفت: از جمله این مزایا می‌توان به تسهیل عبور و مرور در طرفین رودخانه، کاهش حجم ترافیک میدان جانبازان، پل مصطفی خمینی و بلوار بهار، محرومیت زدایی مناطق شهری، ایجاد نماد شهری، جذب گردشگر و ارتباط کامل بلوار امام رضا(ع) با محور جمهوری اشاره کرد.



غلامزاده تصریح کرد: امیدواریم اجرای چنین طرح‌هایی بتواند گامی موثر در راستای تسهیل و تسریع در حمل و نقل شهری بوده و رضایتمندی شهروندان و زائران را به‌همراه داشته باشد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح ایجاد کارت‌پارک در برخی خیابانهای شهر قم اظهار داشت: ابعاد مختلف این طرح باید به خوبی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و معایب و محاسن آن احصاء و راهکارهای اجرای هرچه بهتر آن ارائه شود.



معاون عمرانی استانداری قم بر ضرورت نصب علائم راهنمایی و رانندگی و تابلوهای بالاسری در سطح شهر قم به ویژه در هسته مرکزی شهر تأکید کرد و گفت: مسئولان و دست‌اندرکاران امور شهری باید نسبت به تأمین رفاه شهروندان، ارائه خدمات مناسب و بهبود عبور و مرور اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.