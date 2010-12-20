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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۹:۴۳

ابعاد پدیده رسانه‌ای ویکی لیکس بررسی می‌شود

ابعاد پدیده رسانه‌ای ویکی لیکس بررسی می‌شود

نشست تخصصی "ابعاد پدیده‌ای رسانه‌ای ویکی لیکس"در ادامه سلسله نشستهای علمی ـ تخصصی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، فردا ‌سه‌شنبه 30 آذر در سالن جلسات این پژوهشگاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که از طرف گروه مطالعات ارتباطی و رسانه‌های جدید پژوهشکده مطالعات هنر و رسانه ایران پژوهشگاه برگزار می‌شود دکتر محمد سلطانی‌فر (دکتری ارتباطات، مدیر گروه ارتباطات واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد) و سیاوش صلواتیان (دانشجوی دکتری مدیریت رسانه) سخنرانی خواهند کرد.

برپایه این گزارش، پشت پرده افشاگری‌های ویکی لیکس، پدیده ویکی لیکس و مفهوم دروازه‌بانی در رسانه‌های جدید، بررسی اقدامات رسانه‌ای ویکی لیکس بر اساس نظریه توجه، پیش‌بینی آینده ویکی لیکس و بررسی روند تاریخی افشاگری‌های ویکی لیکس از مهمترین محورهای مورد بحث در این نشست است.
 
حضور دانشجویان، استادان و پژوهشگران علاقه‌مند در این نشست که آغاز آن ساعت 10 اعلام شده آزاد است.
 
کد مطلب 1214073

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