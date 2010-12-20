به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که از طرف گروه مطالعات ارتباطی و رسانه‌های جدید پژوهشکده مطالعات هنر و رسانه ایران پژوهشگاه برگزار می‌شود دکتر محمد سلطانی‌فر (دکتری ارتباطات، مدیر گروه ارتباطات واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد) و سیاوش صلواتیان (دانشجوی دکتری مدیریت رسانه) سخنرانی خواهند کرد.

برپایه این گزارش، پشت پرده افشاگری‌های ویکی لیکس، پدیده ویکی لیکس و مفهوم دروازه‌بانی در رسانه‌های جدید، بررسی اقدامات رسانه‌ای ویکی لیکس بر اساس نظریه توجه، پیش‌بینی آینده ویکی لیکس و بررسی روند تاریخی افشاگری‌های ویکی لیکس از مهمترین محورهای مورد بحث در این نشست است.

حضور دانشجویان، استادان و پژوهشگران علاقه‌مند در این نشست که آغاز آن ساعت 10 اعلام شده آزاد است.

