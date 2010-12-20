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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۳۲

سمیعی نژاد اعلام کرد:

ثبات قیمت محصولات فولادی در روز اول هدفمندی یارانه‌ها

ثبات قیمت محصولات فولادی در روز اول هدفمندی یارانه‌ها

رئیس ستاد فولاد کشور اعلام کرد: در روز اول اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها قیمتهای محصولات فولادی هیچ تغییری نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمسعود سمیعی‌نژاد با اعلام این خبر گفت: سیاست‌های حمایتی دولت باعث شده است که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها تاثیری بر روی قیمتهای فولاد و محصولات فولادی نداشته باشد.

مدیرعامل فولاد مبارکه ادامه داد: در روز اول اجرای این طرح به دلیل اتخاذ تدابیر لازم در بازار بورس عرضه فولاد بیش از تقاضا بوده و قیمتها هیچ تغییری نکرده است.

رئیس ستاد فولاد کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر فولا دسازان این اطمینان را پیدا کرده اند که بسته حمایتی دولت جلوی افزایش قیمتها را خواهد گرفت، تصریح کرد: جلوگیری از افزایش قیمتها هم به نفع تولیدکننده است و هم به نفع مصرف کننده.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه هم اکنون نگرانی ناشی از احتمال افزایش قیمتها در صنعت فولاد برطرف شده است، گفت: این حس اطمینان، باعث  شکسته شدن تقاضای کاذب در بازار  شده است.

سمیعی نژاد تاکید کرد: در حال حاضر روند بازار فولاد کشور عادی و مطلوب است به گونه ای که در بازار فولاد  کشور به دلیل افزایش تولید ثبات حاکم است.

وی ارسال محصول به مصرف کننده واقعی را یکی از دلایل ثبات در بازار فولاد دانست و افزود: اتخاذ سیاستهای حمایتی دولت یکی دیگر ازدلایل ثبات در بازار  است که باعث تشویق  تولیدکنندگان به افزایش تولید شد.

سمیعی نژاد تصریح کرد: تبیین و تشریح بسته حمایتی وزارت صنایع و معادن از صنعتگران در ستاد تحول این وزارت خانه را از دلایل دیگر ثبات بازار بیان کرد.

کد مطلب 1214074

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