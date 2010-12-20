اختلاف وزارتخانه های ارتباطات و اقتصاد درباره مدیر عامل "پست بانک" حل شد

حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جلسه امروز کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس گفت: در این جلسه در رابطه با واگذاری شرکت پست به بخش خصوصی و همچنین شبکه اصلی پست که باید در اختیار دولت باشد بحث و گفتگو شد.

وی افزود: بخشی از این واگذاری تا سال 90 به انجام خواهد رسید و تا سال 93 قریب به 80 درصد آن باید خصوصی شود و 20 درصد سهم حاکمیتی در اختیار دولت باقی خواهد ماند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اختلاف وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با واگذاری پست بانک و همچنین انتخاب مدیرعامل آن گفت: مباحث مربوط به این موضوع نیز در جلسه طرح و مقرر شد که مدیرعامل پست بانک زیر پوشش وزارت اقتصاد ولی با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتخاب شود و بدین وسیله اختلاف فی مابین حل شد.

وی در پایان تصریح کرد: پست بانک نیز بر اساس سیاست های کلی اصل 44 باید به سرعت به بخش خصوصی واگذار شود.