۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۴۵

در جلسه کمیسیون اصل 44 مجلس؛

اختلاف وزارتخانه های ارتباطات و اقتصاد درباره مدیر عامل "پست بانک" حل شد

رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه امروز مجلس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین معاونین وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی در این کمیسیون خبر داد و گفت: در جلسه امروز اختلاف وزارتخانه های ارتباطات و اقتصاد درباره مدیر عامل پست بانک حل شد.

حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جلسه امروز کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس گفت: در این جلسه در رابطه با واگذاری شرکت پست به بخش خصوصی و همچنین شبکه اصلی پست که باید در اختیار دولت باشد بحث و گفتگو شد.

وی افزود: بخشی از این واگذاری تا سال 90 به انجام خواهد رسید و تا سال 93 قریب به 80 درصد آن باید خصوصی شود و 20 درصد سهم حاکمیتی در اختیار دولت باقی خواهد ماند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اختلاف وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با واگذاری پست بانک و همچنین انتخاب مدیرعامل آن گفت: مباحث مربوط به این موضوع نیز در جلسه طرح و مقرر شد که مدیرعامل پست بانک زیر پوشش وزارت اقتصاد ولی با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتخاب شود و بدین وسیله اختلاف فی مابین حل شد.

وی در پایان تصریح کرد: پست بانک نیز بر اساس سیاست های کلی اصل 44 باید به سرعت به بخش خصوصی واگذار شود.

