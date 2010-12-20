دوباره رئیس جمهور می شوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، "لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا" در پاسخ به پرسش خبرنگاران اعلام کرد : نمی توانم احتمال نامزد شدن خود در انتخابات ریاست جمهوری آتی برزیل را رد کنم.

داسلیوا با فرا رسیدن ماه ژانویه (10 روز دیگر) جای خود را به "دیلما روسف" می دهد که توانست در انتخابات ریاست جمهوری و پس از دو دور رقابت به عنوان رئیس جمهور برزیل انتخاب شود.

پیشتر و در زمان برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل، داسلیوا اعلام کرده بود در صورتی که روسف نتواند در این انتخابات پیروز شود وی در انتخابات آتی نامزد پست ریاست جمهوری می شود.

داسیلوا در این انتخابات از روسف حمایت می کرد.

لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، محبوبترین رهبر تاربخ برزیل به شمار می رود و بر اساس آخرین نتایج نظرسنجیها محبوبیت او در سرزمین قهوه از مرز 87 درصد هم گذشته است.