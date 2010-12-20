کشته شدن 9 شبه نظامی در افغانستان/یک سرکرده طالبان پاکستان به هلاکت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در درگیری نیروهای دولتی افغانستان با شبه نظامیان در ولایت شرقی کونار دست کم 9 نفر از آنان کشته شدند. یک مقام دولت محلی با اعلام این خبر گفت: گروهی از طالبان به یک کاروان خودروهای دولتی در منطقه نورگل حمله کردند که با آتش متقابل مواجه شدند.

با این حال "ذبیح الله مجاهد" سخنگوی طالبان ضمن تایید خبر این حمله، کشته شدن اعضای طالبان در درگیری مذکور را رد کرد.

خبر دیگر اینکه 2 نفر از 7 گروگان بنگلادشی ربوده شده در شمال افغانستان امروز دوشنبه آزاد شدند. این افراد که در پروژه های نوسازی در این منطقه فعالیت می کنند شب جمعه توسط گروهی ناشناس ربوده شده اند.

یک دیپلمات بنگلادشی با اعلام این خبر تاکید کرد که حال 5 گروگان دیگر خوب اعلام شده است. به گفته وی دولت بنگلادش در حال رایزنی با کابل برای آزادی هر چه سریعتر این گروگانها است.

در خبر دیگری به کشته شدن یک سرکرده طالبان طی حمله هوایی آمریکا به پاکستان اشاره شده است. بر این اساس "ابن امین" که به عنوان مسئول آموزش و ترتیب دادن حملات انتحاری شناخته می شود، در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به منطقه قبیله نشین خیبر کشته شده است.

در همین حال یک سرکرده گروه موسوم به "لشکر اسلام" با تایید این خبر گفت : ابن امین امروز دوشنبه بر اثر برخورد موشکهای هوایی به خودرو حامل وی کشته شده است.