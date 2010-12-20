تامین کالاهای اساسی در شرایط خوبی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری با تقدیر از همراهی مردم در روزهای اولیه اجرای مرحله اصلی قانون هدفمندی یارانهها از ذخیره و رصد ذخایر مردمی 22 قلم کالای اساسی و اقلام استراتژیک برای عبور موفق از مراحل عملیاتی قانون خبر داد و گفت: تمامی ذخایر زیر کلید وزارت بازرگانی است.
وزیر بازرگانی در نشست هماندیشی مشترک مدیران ستادی و ملی وزارتخانههای بازرگانی و جهاد کشاورزی با حضور صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی، تصریح کرد: رفتار مردم همزمان با اعلام اجرای مرحله اصلی قانون هدفمندی یارانهها نشان داد که آنها نسبت به اجرای قانون و اهمیت آن کاملا آگاهانه و هوشیارانه برخورد میکنند.
وی همچنین با بیان اینکه تمامی ذخایر کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی انجام شده است، عنوان کرد: با توجه به رصد لحظه به لحظه بازار و اعلام اصناف برای همراهی دولت مطمئنا مشکلی درروند اجرای قانون در حوزه عرضه و تقاضا ایجاد نخواهد شد.
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