ژاپن و نیوزیلند حمله تروریستی چابهار را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه وزارت خارجه ژاپن به این شرح است: روز چهارشنبه 15 دسامبر یک حمله تروریستی در نزدیکی مسجدی در چابهار در استان سیستان و بلوچستان به وقوع پیوست. این حمله در جریان برگزاری مناسبت مذهبی رخ داد که منجر به کشته شدن تعدادی از مردم گردید. ژاپن تاسف عمیق خود را نسبت به این حمله تروریستی ابراز می نماید.

ژاپن چنین اعمال تروریستی را قویا محکوم کرده و هرگز آن را مجاز نمی داند. ما قویا تروریسم را در هر شکل و با هر هدفی محکوم کرده و برای چندمین بار موضع خود را مبنی بر این که تروریسم نمی تواند توجیهی بر هیچگونه هدفی باشد را اعلام می داریم. ژاپن تاسف عمیق خود را نسبت به مجروحان این حمله تروریستی ابراز می دارد.

پیام ابراز همدردی وزیر خارجه نیوزیلند به سرپرست وزارت امور خارجه ایران

همچنین مک کالی وزیر خارجه نیوزیلند نیز در پیامی به علی اکبر صالحی سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان، انفجار بمب در چابهار را اقدامی تروریستی خواند. وی ضمن اعلام ناراحتی عمیق نیوزیلند از این واقعه، قربانیان آن را شهدای ایرانی دانسته که در سالروز وفات امام حسین (ع) به شهادت رسیده‌اند.