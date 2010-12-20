تهران به دنبال سلاح هسته ای نیست / ایران کشور تاثیرگذار منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه ضمن حمایت از برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران گفت: تا جایی که ما می دانیم ایران به دنبال دستیابی به سلاح هسته ای نیست.

وی در مصاحبه با روزنامه بیلد چاپ آلمان تاکید کرد: ایران کشور مهم و تاثیرگذاری در منطقه است چه ما بخواهیم و چه نخواهیم و به همین دلیل باید روابط خود را با آن حفظ کنیم.

اسد همچنین درباره مذاکرات هسته ای ایران از غرب خواست که به دنبال یک سیاست واحد و مکانیسمی مناسب در این زمینه

باشد.



وی همچنین با انتقاد از سیاستهای "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان درباره خاورمیانه گفت: من اطلاعی ندارم که خانم مرکل در مورد سوریه چگونه می اندیشد، چرا که در دولت وی رابطه دو جانبه ای وجود ندارد.

اسد در بخش دیگری از سخنان خود از "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه به دلیل اینکه معتقد به لزوم دخالت اتحادیه اروپا در بحران خاورمیانه است تمجید و در عین حال خاطرنشان کرد که اروپا تا کنون کاری برای صلح در خاورمیانه انجام نداده است.

به گفته رئیس جمهوری سوریه، به رسمیت شناخته شدن رژیم صهیونیستی را موضوعی دانست که تنها پس از امضای پیمان صلح بین این رژیم و گروههای فلسطینی قابل طرح است.