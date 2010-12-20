رئیس اداره فرهنگ و ارشاد آمل معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی با مدرک کارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی شهری که پیش از مسئولیت جدیدش به عنوان کارشناس فرهنگی اداره فرهنگ ارشاد اسلامی تنکابن و کارشناس مسئول فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل مشغول بوده، با حکم عباس علی ابراهیمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به عنوان رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آمل معارفه شد.

محمدی ، جانشین ، حسین جوادی رئیس سابق اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آمل شد که حدود 4.5 سال در این سمت مشغول فعالیت بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران عصر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل، توجه به مهندسی فرهنگی و صاحبان آثار فاخر فرهنگی وهنری را در این استان مورد تاکید قرار داد و از هنرمندان استان خواست با ارزیابی مسائل ‌جامعه از دریچه هنر به کمک توسعه فرهنگ هنر مازندران بیایند.

حجت ‌الاسلام عباسعلی ابراهیمی گفت: اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی مازندران به دنبال هویت یابی،‌ دین باوری و اعتبار بخشی به تاریخ مازندران است ودر این راه برپایه فرهنگ بومی وتوجه به تاریخ مازندران، دایره المعارف مازندران شانسی را اکنون در دستور کار خود قرار داده است.

وی تاکید کرد: همه مدیران وروسای ادارات فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستانهای مازندران باید در این خصوص از تجربه های پیشکسوتان وصاحبان فکر واندیشه به خوبی استفاده کنند.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی مازندران تاکید کرد: تنها راه مقابله با تهدیدات نرم وشبیخون فرهنگی دشمنان نظام جمهوری اسلامی توجه به فرهنگ بومی است و هنرمندان با بکارگیری از همه ظرفیتها در خط مقدم مقابله به این هجمه های دشمنان هستند.

حجت الاسلام ابراهیمی به برگزاری همایشهای سراسری طالب آملی، سلمان هراتی ، امیرپازواری و ابن شهرآشوب امسال در استان اشاره کرد.

امام جمعه شهرستان آمل هم دراین مراسم با اشاره به اینکه فرهنگ ما فرهنگ اسلامی است و باید با فرهنگ اهل بیت آمیخته شود، گفت: همه هدف در راستای فرهنگ سازی باید به سمت انسان سازی باشد.

حجت الاسلام محمد علی رحمانی با بیان اینکه خدمت در حکومت اسلامی یک فرصت وسخت وحساس است، گفت: درمجموعه کارهای اجرایی باید رضایتمندی خلق خدا و تلاش ونوآوری همراه باشد.

یدالله اکبرزاده فرماندارشهرستان آمل هم دراین مراسم با اشاره به اینکه مدیران باید خدمت در دستگاه های اجرایی را باید یک توفیق الهی بدانند، تصریح کرد: در توسعه فرهنگی، همواره باید به دنبال اثبات ارزشهای دینی که برگرفته از فرهنگ علوی وعاشورا است باشیم.

رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آمل هم دراین مراسم گفت: در این دوره حدود 31 برنامه کاری برای پیشرفت و توسعه فرهنگ وهنر شهرستان آمل هدف گذاری شده است.

محمد محمدی خاطرنشان کرد: رسیدگی به فضای موجود مجتمع بزرگ فرهنگی وهنری ولی عصر (عج) ، حفظ و ارتقای فرهنگ وهنر و استفاده از تجربه های پیشکسوتان رشته های مختلف از مهم ترین برنامه های کاری است.