حمایتهای ریالی و معنوی دولت از سمنها

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهدی شریفی عصر دوشنبه در همایش و نمایشگاه توانمندی سازمانهای مردم نهاد استان گلستان در تالار فخرالدین اسعد گرگانی افزود: علاوه براین برای ساماندهی این سمنها، اداره کل سازمان مردم نهاد همراه با آغاز بکار دولت نهم در کشور تاسیس شد.

وی اظهار داشت: به عنوان نماینده عالی دولت در امور سمن‌ها بدنبال دستیابی به سه هدف عمده در کشور هستیم.

وی از حمایت، هدایت و نظارت به عنوان اهداف مکمل در این راستا خبر داد.



مدیر کل سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور گفت: این نمایشگاه در استان گلستان نخستین نمایشگاه سمن‌ها در کشور محسوب می شود.

شریفی افزود: بازخوانی زمینه فعالیت سمنها را در مرحله بعدی امور خود قرار دادیم و بر اساس آن ظرفیتهای آنها به وضوح روشن شد.

وی به آموزش دست‌اندرکاران سازمان را در راس امور خود تعریف کرد و ادامه داد: آموزش ایجاد و راه‌اندازی سایت سازمانهای مردم نهاد نخستین قدم در کل استان بود که توسط سازمان برداشته شد و در این راستا نیاز به مراجعه حضوری ارباب رجوع برای دستیابی به اطلاعات و بیان نظرات و انتقادات به دفاتر اجتماعی فرمانداریها و استانداری نیست.

به گفته شریفی، در صفحه‌ای مجزا از این سامانه ارتباط نزدیک همه سازمانهای مردم نهاد و دستگاه ها میسر خواهد شد.

مدیرکل سازمانهای مردم نهاد کشور همچنین آموزش تخصصی مدیران دفاتر اجتماعی و کارشناسان اجتماعی در مشهد را قدم موثر بعدی در راستای آموزش از سوی سازمان دانست.