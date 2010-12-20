۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۲۰:۰۵

روشنگری دسیسه های دشمنان از شاخصهای بارز عاشوراست

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان تبلیغ مبانی صحیح اسلام و روشنگری نسبت به حوادث و دسیسه های دشمنان را از شاخصهای بارز فرهنگ عاشورا عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت الاسلام سید کاظم میر حسینی اشکوری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران برلزوم بصیرت، رادمردی و روشنگری دسیسه‌ های توطئه‌ گران در جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه باید با هوشیاری و درایت از عاشورا درس عبرت گرفت، اظهار داشت: بصیرت عامل پیشگیری از انحراف در مسیر سعادت و رسیدن به سوی کامیابی است.

مدیرکل اوقاف گیلان فتنه سال گذشته را تکرار دوباره تاریخ و حادثه ای همانند واقعه عاشورا دانست و گفت: برخی در دوران امام حسین (ع) با فدا کردن اسلام برای دستیابی به خواسته های نفسانی خود، واقعه عاشورا را آفریدند و سال گذشته نیز تعدادی از مدعیان دروغین خط امام و انقلاب، ارزشهای اسلام را خدشه دار و حادثه پس از انتخابات را ایجاد کردند.

وی با اعلام اینکه باید از واقعه کربلا درست عبرت آموخت، خاطر نشان کرد: عاشورا فرهنگ و سرمشق امت اسلامی و "ولایتمداری" نخستین درس روز عاشوراست و به این دلیل دشمن از عزاداری برای امام حسین (ع) هراس دارد.

اشکوری تاکید کرد: بصیرت، مهمترین دستاورد عزاداری امام حسین (ع) و محبت مردم به سیدالشهدا(ع) ضامن حیات و بقای اسلام است.

وی همچنین با اشاره به درسهای عاشورا یادآورشد: بصیرت، ظلم ستیزی، ولایتمداری، پایداری برعهد و پیمان و دفاع از حریم خانواده از مهمترین درسهای عاشوراست.

