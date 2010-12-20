روشنگری دسیسه های دشمنان از شاخصهای بارز عاشوراست

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت الاسلام سید کاظم میر حسینی اشکوری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران برلزوم بصیرت، رادمردی و روشنگری دسیسه‌ های توطئه‌ گران در جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه باید با هوشیاری و درایت از عاشورا درس عبرت گرفت، اظهار داشت: بصیرت عامل پیشگیری از انحراف در مسیر سعادت و رسیدن به سوی کامیابی است.

مدیرکل اوقاف گیلان فتنه سال گذشته را تکرار دوباره تاریخ و حادثه ای همانند واقعه عاشورا دانست و گفت: برخی در دوران امام حسین (ع) با فدا کردن اسلام برای دستیابی به خواسته های نفسانی خود، واقعه عاشورا را آفریدند و سال گذشته نیز تعدادی از مدعیان دروغین خط امام و انقلاب، ارزشهای اسلام را خدشه دار و حادثه پس از انتخابات را ایجاد کردند.

وی با اعلام اینکه باید از واقعه کربلا درست عبرت آموخت، خاطر نشان کرد: عاشورا فرهنگ و سرمشق امت اسلامی و "ولایتمداری" نخستین درس روز عاشوراست و به این دلیل دشمن از عزاداری برای امام حسین (ع) هراس دارد.

اشکوری تاکید کرد: بصیرت، مهمترین دستاورد عزاداری امام حسین (ع) و محبت مردم به سیدالشهدا(ع) ضامن حیات و بقای اسلام است.

وی همچنین با اشاره به درسهای عاشورا یادآورشد: بصیرت، ظلم ستیزی، ولایتمداری، پایداری برعهد و پیمان و دفاع از حریم خانواده از مهمترین درسهای عاشوراست.