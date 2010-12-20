باشگاه پرسپولیس استعفای دایی را نپذیرفت

به گزارش خبرنگار مهر، نشست سرپرستان دوباشگاه استقلال و پرسپولیس با علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی و ریاست مجمع این دو باشگاه عصر امروز در محل سازمان تربیت بدنی برگزار شد. در این نشست که از ساعت 17 و به مدت 2 ساعت به طول انجامید در خصوص مسائل مختلف بحث و گفتگو شد که مهمترین آن تصمیم گیری در خصوص کناره گیری علی دایی از سمت سرمربیگری تیم فوتبال پرسپولیس بود.

حبیب کاشانی در پایان نشست با ریاست مجمع باشگاه پرسپولیس ضمن اعلام این خبر افزود: با استعفای آقای دایی موافقت نمی شود و تا فردا شرایط را مهیا می کنیم تا ایشان در محل تمرینات حضور پیدا کرده و مراحل آماده سازی تیم را زیر نظر بگیرد.

در نشست سرپرستان دو باشگاه استقلال و پرسپولیس با ریاست سازمان تربیت بدنی پیرامون وضعیت مالی این دو باشگاه نیز بحث و تبادل نظر شد که مقرر شد سرپرستان دو باشگاه مطرح تهرانی ریز هزینه های خود را به ریاست مجمع این باشگاهها ارایه کند تا بخش عمده ای از هزینه های آنها از سوی سازمان تربیت بدنی تامین شود.