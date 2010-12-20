ترکیب دولت جدید فردا اعلام می شود/ مالکی سرپرست وزارتخانه های امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های الجزیره و العربیه، نوری المالکی که مامور تشکیل دولت جدید عراق شده است، امروز با اسامه النجیفی رئیس پارلمان این کشور دیدار کرد.



مالکی در کنفرانس خبری که النجیفی حضور داشت، اعلام کرد : فردا اسامی وزیران کابینه جدید را اعلام می کنم، البته وضعیت برخی پستها هنوز مشخص نیست.



وی افزود : سرپرستی وزارتخانه های امنیتی را تا زمان مشخص شدن تکلیف آنها به عهده می گیرم.



مالکی همچنین از همکاری فهرست العراقیه در تشکیل دولت جدید عراق خبر داد.



اسامه النجیفی رئیس پارلمان جدید عراق نیز تاکید کرد : نوری المالکی به مهلت تعیین شده از سوی قانون اساسی برای تشکیل دولت پایبند بوده است.



نمایندگان اتحاد ملی عراق پیشتر اعلام کرده بودند نوری المالکی سرپرستی وزارتخانه دفاع کشور و امنیت ملی را تا زمان دستیابی به توافق درباره وزیران مربوطه به عهده خواهد گرفت.



ایاد علاوی اعلام کرد فهرست العراقیه از حق قانونی در تشکیل دولت! به شرط احترام به توافقنامه های امضا شده میان

طرفهای سیاسی صرف نظر می کند.



سعدون الدلیمی از نمایندگان پارلمان عراق امروز از اعلام ترکیب دولت جدید این کشور در روز چهارشنبه هفته جاری خبر داده بود.



وی با بیان اینکه مهلت قانونی 30 روزه برای تشکیل دولت جدید روز جمعه به پایان می رسد اعلام کرد که "نوری المالکی" نخست وزیر به احتمال بسیار زیاد روز چهارشنبه ترکیب کابینه جدید را معرفی خواهد کرد.

خاطرنشان می شود "جلال طالبانی" رئیس جمهور عراق در روز 25 نوامبر گذشته نوری المالکی را به عنوان نماینده فراکسیون بزرگتر پارلمان مامور به تشکیل دولت کرد که بر اساس قانون اساسی عراق از مهلت سی روزه برای معرفی هیئت وزیران تنها چهار روز باقی مانده است.