رفع محرومیت نیازمند تلاش مضاعف است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فاطمه آجرلو عصر دوشنبه در دیدار بازدید از منطقه 6 شهرداری کرج اظهار داشت: برغم

فعالیت های چشمگیر شهرداری، تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان و شتاب دراجرای پروژه های عمرانی در منطقه ضروری است.

وی افزود : با توجه به بافت فرهنگی و جغرافیایی این منطقه نیازمند تلاشی مضاعف از سوی مدیریت شهری جهت رفع محرومیت و تأمین وافزایش سرانه های خدماتی در این منطقه است.

نماینده مردم کرج درمجلس ضمن تأکید بر محرومیت زدایی از برخی محلات در مورد نحوه اجرای پروژه های تعریض بلوار آزادی حصارک بالا، خواستار توجه همزمان بر دو اصل سرعت و کیفیت در اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی شد.

این مسئول افزود: در تلاش هستیم که از اعتبارات ملی و استانی در راستای توسعه وتامین نیازهای به حق شهروندان این منطقه استفاده کنیم.

در این بازدید محمدرضا صیفی مدیر منطقه 6 شهرداری کرج ضمن قدردانی از پیگیریهای مستمر و نقش آفرینهای مؤثر این نماینده مجلس بر تشریح نحوه ارائه خدمات و چگونگی اجرای پروژه های عمرانی در این منطقه پرداخت و گفت: منطقه 6 شهرداری کرج به واسطه ویژ گی های خاص اجتماعی نیازمند توجه کلیه دستگاه ها و نهادهای مختلف به این منطقه است.

مدیر منطقه 6 شهرداری کرج اظهار امیدواری کرد که با اجرای طرحهای مواصلاتی و توسعه شبکه های

شریانی شاهد کاهش چشمگیر بار ترافیکی شهر باشیم.

فاطمه آجرلو نماینده مردم کرج در مجلس بصورت سرزده از ساختمان اداری منطقه 6 شهرداری کرج بازدید کرد و از نزدیک پیگیر چگونگی روند اجرای پروژه های عمرانی و همچنین نحوه خدمات رسانی این منطقه از شهرداری کرج شد.