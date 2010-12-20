علی دایی بازگشت را پذیرفت/ تمرین پرسپولیس فردا با حضور سرمربی مستعفی!

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس که پس از نشست با بازیکنان این تیم راهی سازمان تربیت بدنی شد و در جلسه ای با علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی شرکت کرده بود، در پایان این نشست با استعفای علی دایی مخالفت کرد.

کاشانی پس از جلسه با سعیدلو در تماسی با علی دایی از وی خواست به تمرینات این تیم بازگردد که دایی نیز با درخواست سرپرست باشگاه موافقت کرد و مقرر شد صبح روز سه شنبه بازیکنان برای تبریک به دنیا آمدن فرزند علی دایی به منزل وی بروند.

بر این اساس قرار است تمرین عصر فردای پرسپولیس نیز با حضور علی دایی برگزار شود و این تیم خود را برای برگزاری دیدار روز پنجشنبه برابر سایپا آماده کند. شاگردان علی دایی روز یکشنبه در ورزشگاه آزادی با نتیجه 4 بر یک به صبای قم باختند علی دایی بعد از این بازی استعفا کرد.