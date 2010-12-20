به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی بعدازظهر امروز دوشنبه با حضور در جمع جبهه پیروان خط امام و رهبری خراسان رضوی از وجود چنین همایش هایی که منجر به همگرایی میان اصولگرایان می شود ابراز خرسندی کرد.

اصولگرایان باید رفتار مسلکی داشته باشند

لاریجانی به لزوم داشتن رفتار مسلکی در میان اصولگرایان تاکید کرد و گفت: مسائل کشور در سال های پس از انقلاب نشان داده است افرادی که رفتار مسلکی داشتند همه حوادث را در درون حرکت خود حل کرده و تحلیل ها را به فرصت بدل کردند.



وی با بیان اینکه دوره اصلاحات و برخی انحرافات که در جریان دوم خرداد وجود داشت منجر به تقویت اصولگرایان شده است، گفت: در هر شرایط اگر گروه های اصولگرا مبنای خود را بر تفاهم و بصیرت بگذارند و براساس آن حرکت کنند مطمئناً راه درست را طی خواهند کرد.

باید با دید باز با مسائل برخورد کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصولگرایان در شرایط فعلی باید با دید بازی نسبت به مسائل برخورد کنند، افزود: نگاه من به مسائل موجود در جریان اصولگرایی در مجموع مثبت است و اختلافاتی هم که گاهی وجود دارد طبیعی است و برخی از این تفاوت نظرها هم براثر اشتباه در تحلیل ها است.



وی در ادامه به توصیف جایگاه جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه پرداخت و گفت: با وجود تخریب مستمر طرف های مقابل ایران در سال های اخیر، استراتژی مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران موجب شد که جایگاه ایران پایدار و تاثیرگذار شود.

لاریجانی ادامه داد: پس از حادثه یازده سپتامبر و حمله امریکا به عراق و افغانستان نقش آفرینی ایران ارتقا پیدا کرد که علت اصلی این رشد ادامه راه امام خمینی (ره) و مبنا قرار گرفتن روحیه مقاومت و بیداری اسلامی بود.



وی با بیان اینکه نقش ایران در دنیای کنونی کلیدی است، تصریح کرد: البته نباید چالش هایی را هم که در حال حاضر ایران با آن مواجه است انکار کرد.



لاریجانی در تشریح چالش هایی که کشور با آن مواجه است، گفت: وجه قالب چالش های فعلی مسئله هسته ای است که در پس آن مسائل دیگری وجود دارد.



رئیس مجلس در ادامه با محکوم کردن حادثه تروریستی چابهار گفت: ترورهای اخیر نشان می دهد راه های فشار دیگر اثر ندارد و از این رو کشورهای غربی به این روش ها روی آورده اند و ما نباید نسبت به این حوادث بی توجه باشیم.

باید با کمترین هزینه تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم

لاریجانی با تاکید بر اینکه انفعال در برابر دشمنان ایران موجب افزایش حرکت های تخریبی آنان خواهد شد گفت: نباید از مقاومت در برابر غرب و فشارهایی که دشمنان بر ما می آورند کوتاه بیاییم؛ چرا که در صورت انفعال ما فشار آنها بیشتر خواهد بود و این نکته را مقام معظم رهبری نیز بارها در سخنان خود مورد تاکید قرار داده اند.

وی همچنین افزود: باید سعی کنیم مسیری که طی می کنیم با هزینه هرچه کمتر باشد و تهدیدها تبدیل به فرصت شود.

هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند عامل جهش اقتصادی کشور شود

رئیس مجلس در ادامه به تحلیل شرایط درونی کشور پرداخت و گفت: طرح هدفمندی یارانه ها طرح ملی برای کشور است که در مورد آن می توان گفت مجموع توانمندی اقتصادی کشور به کار گرفته شده است که اگر طراحی دقیق برای اجرای آن صورت گیرد می تواند جهشی جدی در اقتصاد کشور ایجاد کند.



وی در ادامه به نظرات مقام معظم رهبری در مورد مسائل اقتصادی کشور پرداخت و گفت: ذات سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد برنامه پنجم، تولید محوری است که ما باید آن را درک کنیم و با محقق کردن آن کشور را به سمت شکوفایی اقتصادی پیش ببریم.

فربه بودن دولت همچنان اقتصاد ما را رنج می دهد

رئیس مجلس در ادامه تشریح مسائل داخلی با پرداختن به برخی جزئیات مسائل اقتصادی به اجرای قانون اصل 44 اشاره کرد و گفت: اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی علاوه بر اینکه بخش خصوصی را رشد می دهد موجب قوی تر شدن کشور از لحاظ اقتصادی می شود؛ اما اقتصاد کشور ما همچنان از فربه بودن دولت رنج می برد در صورتی که ما می توانیم و باید بسیاری از بخش های غیرحکومتی دراختیار دولت را به مردم واگذار کنیم.



وی همچنین افزود: در تحقق تولید محوری نمی توانیم نمره خوبی به خودمان بدهیم.



لاریجانی یکی از مشکلات اقتصادی کشور را اجرای پروژه های عمرانی بدون داشتن اعتبارات کافی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر میزان پروژه های عمرانی که در کشور کلید می خورد 9 برابر توان مالی ما است که این باعث طولانی شدن پروژه ها و در نهایت متضرر شدن کشور می شود که نشان می دهد ما باید به میزان منابعی که داریم قدم برداریم و برنامه ریزی کنیم.



لاریجانی در ادامه افزود: مسیری که در حال حاضر اقتصاد ما طی می کند نیاز به تکمیل و تقویت دارد و چیزی که می تواند ما را موفق کند توجه به تولیدمحوری و صادرات است.

بودجه جاری کشور باید از درآمد نفت مستقل شود

رئیس مجلس در ادامه به موضوع برنامه پنجم توسعه کشور پرداخت و گفت: در سیاست هایی که مقام معظم رهبری برای برنامه پنجم توسعه ابلاغ کردند تاکید داشتند که بودجه جاری کشور باید از درآمد نفت مستقل شود.



وی همچنین افزود: صندوق توسعه ملی به همین منظور تشکیل شد که باید تلاش کرد صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار نشود و این صندوق باید موتور محرکی برای تجارت و تولید در کشور باشد.

اصولگرایان باید بیشتر از دیگران به مرجعیت پایبند باشند

لاریجانی در ادامه سخنان خود به بیان مسائل فرهنگی کشور پرداخت و گفت: چیزی که توانست جریان انقلاب را از طوفان های مختلف بیرون بیاورد دنبال کردن مسیر مسلکی دینی است که به مرجعیت متصل است.



وی در ادامه نقش محوری روحانیت و نهادهای وابسته به روحانیون درمسائل سیاسی اشاره کرد و گفت: جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نهادهای اصیلی هستند که در مسائل سیاسی کشور راهنمایی های فراوانی را ارائه دادند و گروه های سیاسی هم که اصالت داشتند همواره در کنار این نهادها بودند که این نشان می دهد اصولگرایان باید بیشتر از دیگران به مرجعیت پایبند باشند.

فقدان بصیرت عامل مطرح شدن حرف های سبک در حوزه دین است

رئیس فراکسیون اصولگرایان به مجلس با انتقاد از برخی از سخنان سطحی که توسط برخی از افراد در حوزه دین مطرح می شود گفت: برخی از اظهارنظر های نادرست به دلیل غافل بودن از مسائل دینی است که حرف های سبکی که در مسائل دیانیت زده می شود از نمونه این حرف های بی ریشه است که پایه ای ندارد.



وی همچنین افزود: دلیل چنین اظهارنظرهایی به فقدان بصیرت برمی گردد که حاصل رسوخ نکردن مسائل دینی در جان و ذهن برخی از افراد است.



نماینده مردم قم با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت های مراجع تقلید و روحانیون تصریح کرد: باید با استفاده از ظرفیت های عقیدتی کشور مراجعه افراد و گروه های اصولگرایی را به مراجع تقویت کنیم چرا که تاریخ ثابت کرده نسل موثری از نیروهای انقلاب در کلاس های روحانیون بزرگ ازجمله شهید مطهری پرورش یافتند.

با پرخاشگری نباید دایره اصولگرایی را تنگ کرد

وی در ادامه اصولگرایان را به پیروی از نظر مقام معظم رهبری در مورد جذب حداکثری و دفع حداقلی فراخواند و گفت: جذب حداکثری و دفع حداقلی که مبنای همیشگی رفتار رهبر معظم انقلاب از ابتدای انقلاب است باید الگوی کار تمامی اصولگرایان قرار گیرد و نباید اجازه داد با پرخاشگری برخی افراد مانعی برای حضور دیگر اصولگرایان ایجاد شود.



وی همچنین افزود: نکته لازم برای نیروهای اصولگرا این است که در برخورد با تفکرات مختلف و گرایش های متفاوتی که در جریان اصولگرایی وجود دارد مدارا پیشه کنند و در مبانی اصولگرایی وحدت داشته باشند.

باید جلوی تندرویها گرفته شود

لاریجانی در پایان سخنان خود در این جلسه به برخی از سوالات حاضران جواب داد که ازجمله این سوال ها در مورد وحدت اصولگرایان و جلسه جامعتین بود که لاریجانی در مور این موضوع گفت: موضوع وحدت از چند ماه پیش مطرح بود و آقایان تلاش می کردند که این تلاششان نیز موثر بود و در نهایت گروه های اصولگرایان را موظف کردند که بایدها و نبایدهای اصولگرایی را تایید کنند تا جلوی تندروی و کندروی گرفته شود.



وی همچنین ادامه داد: محور بودن جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای اصولگرایان به نفع آینده کشور است و اگر اعتقاد به منزوج بودن سیاست و دیانت داریم باید مرجعیت را محور اصولگرایی قرار دهیم تا برای آینده کشور جریانی ریشه دار به وجود بیاید.

برکناری وزیر امور خارجه به این شیوه را درست نمی دانم

وی در پاسخ به سوال یکی از حاضرین در مورد تعویض وزیر امورخارجه صریحاً نسبت به شیوه برکناری منوچهر متکی انتقاد کرد و گفت: برکناری وزیر امور خارجه به این روش را درست نمی دانم، هرچند رئیس جمهور اختیار دارد که وزرای خود را تغییر دهد اما نحوه برکناری وزیر امور خارجه این سوال را به وجود می آورد که چرا باید بی جهت برای کشور هزینه ایجاد کنیم.

وی همچنین در پاسخ به یکی از سوال ها در مورد حوادث انتخابات سال گذشته گفت: من اقدام کسانی که مسئله تقلب را مطرح کردند در همان زمان محکوم کردم و عقیده دارم که باید قانون را می پذیرفتند در این قضیه هم تلاش کردیم که کار به اینجا نرسد، چون موضع ما این بود که این راه راه غلطی است البته در آن مقطع بعضی از کارهای برخی از افراد آب به آسیاب دشمن می ریخت.



لاریجانی در ادامه تصریح کرد: کشور را نمی شود با سر و صدا اداره کرد و باید توجه داشت در اتفاقات سال گذشته هم سبزها به کشور لطمه زدند و هم کسانی که موجب تحریک می شدند.



رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس در ادامه سخنان خود به انتقاد از کسانی پرداخت که تندتر و جلوتر از مقام معظم رهبری حرکت می کنند و گفت: وقتی رهبری راجع به یک سری چیزها نظر می دهند دیگر نباید افراد در مورد آن چون و چرا کنند و نظر دیگری دهد چرا که مبنای ما از نظر شرعی و عرفی و قانونی باید نظرات مقام معظم رهبری باشد.

باید همه اصولگرایان به جلسه وحدت دعوت می شدند

لاریجانی در پاسخ به سوال یکی از حضار در مورد اینکه که نظرات در مورد دعوت نشدن توکلی و قالیباف به جلسه وحدت اصولگرایان که توسط دولت ترتیب داده شده بود چیست، گفت: من در همان موقع گفتم که باید همه اصولگرایان را به جلسه وحدت اصولگرایان دعوت کنید.