پیگیری حضور هیئت پارلمانی ایران در کاروان آزادی

حجت الاسلام سید احمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به زودی عازم سوریه می شوند تا در صورت صدور ویزا از سوی دولت مصر، کاروان آزادی غزه را همراهی کنند.

سفیر ایران اعلام کرد: دو نفر از نمایندگان مجلس امشب به سوریه سفر می کنند تا مقدمات صدور روادید برای دیگر اعضای هیئت پارلمانی ایران را دنبال کنند.

کاروان آسیایی غزه از کشور هند حرکت کرد و هفته گذشته نیز در ایران حضور داشت و سپس عازم ترکیه شد. این کاروان هم اکنون در کشور سوریه به سر می برد.

در این کاروان ده ها نفر از ملیت ها و ادیان مختلف حضور دارند.