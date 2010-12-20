  1. سیاست
  2. سایر
۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۲۱:۰۷

موسوی به مهر خبر داد:

پیگیری حضور هیئت پارلمانی ایران در کاروان آزادی

پیگیری حضور هیئت پارلمانی ایران در کاروان آزادی

سفیر ایران در دمشق خبر داد که کاروان آسیایی حمایت از غزه امروز وارد حلب سوریه شده است و حضور هیئت پارلمانی ایران در این کاروان با سفر دو نماینده به سوریه صورت می گیرد.

حجت الاسلام سید احمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به زودی عازم سوریه می شوند تا در صورت صدور ویزا از سوی دولت مصر، کاروان آزادی غزه را همراهی کنند.

سفیر ایران اعلام کرد: دو نفر از نمایندگان مجلس امشب به سوریه سفر می کنند تا مقدمات صدور روادید برای دیگر اعضای هیئت پارلمانی ایران را دنبال کنند.
 
کاروان آسیایی غزه از کشور هند حرکت کرد و هفته گذشته نیز در ایران حضور داشت و سپس عازم ترکیه شد. این کاروان هم اکنون در کشور سوریه به سر می برد.
 
در این کاروان ده ها نفر از ملیت ها و ادیان مختلف حضور دارند.
کد مطلب 1214110

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها