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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۲۰:۳۰

عزم وزارت اطلاعات برای انهدام شرکتهای هرمی

عزم وزارت اطلاعات برای انهدام شرکتهای هرمی

جانشین معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات از عزم جدی این وزارتخانه برای مبارزه و انهدام شرکتهای هرمی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تقوی با اشاره به آغاز مبارزه و انهدام شرکتهای هرمی از پارسال گفت: امسال نیز این اقدامات با جدیت بیشتری پیگیری می شود.

وی درباره شناسایی و متلاشی شدن چند شرکت بزرگ هرمی از ابتدای امسال در مناطق مختلف کشور تصریح کرد: یکی از شرکتهای معروف منهدم شده، " گلد کوئیست " بود که توانسته بود هشت میلیارد دلار جمع آوری و دو میلیون نفر عضوگیری کند.

جانشین معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات، همچنین درباره تقویت همکاری نیروی انتظامی و قوه قضائیه در مبارزه نهایی با شرکت های هرمی گفت : اقدامات وزارت اطلاعات تا محو نهایی شرکتهای هرمی ادامه خواهد داشت.

تقوی درباره فریبکاری و ترفندهای شرکتهای هرمی برای عضو گیری گفت: این شرکتها به بهانه استخدام و جذب در مراکز معروف اقدام به جذب افراد می کنند.

وی بر لزوم هوشیاری جویندگان کار در خصوص هویت و محل اصلی مکان کار تاکید کرد و افزود: بسیاری از مراجعه کنندگان،
به علت ناآگاهی و نداشتن شناخت کافی در این گونه شرکتها گرفتار می شوند.

کد مطلب 1214115

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