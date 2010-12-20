عزم وزارت اطلاعات برای انهدام شرکتهای هرمی

به گزارش خبرگزاری مهر، تقوی با اشاره به آغاز مبارزه و انهدام شرکتهای هرمی از پارسال گفت: امسال نیز این اقدامات با جدیت بیشتری پیگیری می شود.

وی درباره شناسایی و متلاشی شدن چند شرکت بزرگ هرمی از ابتدای امسال در مناطق مختلف کشور تصریح کرد: یکی از شرکتهای معروف منهدم شده، " گلد کوئیست " بود که توانسته بود هشت میلیارد دلار جمع آوری و دو میلیون نفر عضوگیری کند.



جانشین معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات، همچنین درباره تقویت همکاری نیروی انتظامی و قوه قضائیه در مبارزه نهایی با شرکت های هرمی گفت : اقدامات وزارت اطلاعات تا محو نهایی شرکتهای هرمی ادامه خواهد داشت.

تقوی درباره فریبکاری و ترفندهای شرکتهای هرمی برای عضو گیری گفت: این شرکتها به بهانه استخدام و جذب در مراکز معروف اقدام به جذب افراد می کنند.

وی بر لزوم هوشیاری جویندگان کار در خصوص هویت و محل اصلی مکان کار تاکید کرد و افزود: بسیاری از مراجعه کنندگان،

به علت ناآگاهی و نداشتن شناخت کافی در این گونه شرکتها گرفتار می شوند.