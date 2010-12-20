مهمترین وظیفه دانش آموزان ترویج فرهنگ علم آموزی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری در جمع مسوولان این تشکل دانش آموزی، افزود: دانشآموزان بخشی از چرخه علم را در جامعه به حرکت در می آورند و بخش های مختلف کشور را تحت تأثیر قرار می دهند.
وی ادامه داد: یک دانش آموز در ابتدا از روش های گوناگون می تواند اعضای خانواده را به مطالعه علاقه مند کرده و شوق آموختن دانش را در دل آن ها شعله ور سازد و پس از خانواده، اگر تمام دانش آموزان دست به دست هم دهند و این فعالیت را به طور دقیق و آگاهانه به انجام رسانند، می توانند فرهنگ علم آموزی را در بین مردم ملّت و کشور خویش نیز رواج دهند.
حاج علی اکبری اضافه کرد: هر دانش آموزی، دارای خلاقیت و ابتکار منحصر به فرد بوده و اگر کمر همّت ببندد و امکانات مورد نیاز در اختیارش قرار گیرد، می تواند این نوآوری ها را شکوفا کند و با به ثبت رساندن اختراعات و تهیه پژوهش های خود زمینه ساز بهبود وضعیّت اقتصادی کشور نیز باشد.
نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با بیان اینکه دانش آموزان با مطالعه و تلاش برای یادگیری علم و دوری کردن از جنبه ها و دیدگاه های منفی می توانند به خود، خانواده و کشورشان خدمت کنند، خاطرنشان کرد: اگر یک دانش آموز بتواند تلاش مستمری برای پیگیری اهداف علمی داشته باشد و از اهدافی که او را بیهوده سرگرم می سازند و وقت او را تلف می کنند، پرهیز کند کمک بزرگی به همه کرده است.
نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با بیان اینکه دانش آموزان نقش بسزایی را در عرصه های گوناگون کشور ایفا می کنند گفت: مهمترین وظیفه دانش آموزان در جامعه ترویج فرهنگ علم آموزی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری در جمع مسوولان این تشکل دانش آموزی، افزود: دانشآموزان بخشی از چرخه علم را در جامعه به حرکت در می آورند و بخش های مختلف کشور را تحت تأثیر قرار می دهند.
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