مهمترین وظیفه دانش آموزان ترویج فرهنگ علم آموزی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری در جمع مسوولان این تشکل دانش آموزی، افزود: دانش‌آموزان بخشی از چرخه علم را در جامعه به حرکت در می آورند و بخش های مختلف کشور را تحت تأثیر قرار می دهند.



وی ادامه داد: یک دانش آموز در ابتدا از روش های گوناگون می تواند اعضای خانواده را به مطالعه علاقه مند کرده و شوق آموختن دانش را در دل آن ها شعله ور سازد و پس از خانواده، اگر تمام دانش آموزان دست به دست هم دهند و این فعالیت را به طور دقیق و آگاهانه به انجام رسانند، می توانند فرهنگ علم آموزی را در بین مردم ملّت و کشور خویش نیز رواج دهند.



حاج علی اکبری اضافه کرد: هر دانش آموزی، دارای خلاقیت و ابتکار منحصر به فرد بوده و اگر کمر همّت ببندد و امکانات مورد نیاز در اختیارش قرار گیرد، می تواند این نوآوری ها را شکوفا کند و با به ثبت رساندن اختراعات و تهیه پژوهش های خود زمینه ساز بهبود وضعیّت اقتصادی کشور نیز باشد.



نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با بیان اینکه دانش آموزان با مطالعه و تلاش برای یادگیری علم و دوری کردن از جنبه ها و دیدگاه های منفی می توانند به خود، خانواده و کشورشان خدمت کنند، خاطرنشان کرد: اگر یک دانش آموز بتواند تلاش مستمری برای پیگیری اهداف علمی داشته باشد و از اهدافی که او را بیهوده سرگرم می سازند و وقت او را تلف می کنند، پرهیز کند کمک بزرگی به همه کرده است.