پیوند حوزه و دانشگاه به معنای وحدت در اعتقادات است

حجت الاسلام اسماعیل پوررضا در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت سالروز شهادت آیت الله مفتح افزود: وحدت دو عنصر بالنده حوزه و دانشگاه تعیین کننده و سازنده جامعه هستند.

وی با بیان اینکه نقطه اوج تعالی و تکامل جامعه گره خوردن علم با دین است، اظهار داشت: جوانان تحصیل کرده باید بیدار باشند که دشمنان آنان را از روحانیت جدا نکنند.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گیلان گفت: پیوند حوزه و دانشگاه رشد و بالندگی را برای جامعه به ارمغان می آورد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه انقلاب شکوهمند اسلامی حلقه اتصال به انقلاب عاشورای حسینی و انقلاب جهانی حضرت مهدی (عج) است، افزود: برای حفاظت و صیانت از دین و ارزشهای دینی این خط سیر بصیرت، هدایت و حفاظت را باید به سلامت به دست منتقم آل محمد (ص) رساند.

پورررضا یادآورشد: عشق به امام حسین (ع) و یارانش در قلب تمام مسلمانان، جای دارد و دشمنان از جذب جوانان به معارف والای دینی و انقلابی هراس دارند.