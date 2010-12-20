زلزله 6.5 ریشتری فهرج در استان کرمان را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه درعمق 2 کیلومتری سطح زمین، طول جغرافیایی 14/59 و عرض جغرافیایی 56/28 رخ داده است.

زلزله در کرمان و بم احساس شده و مردم هم اینک برای ایمن بودن در برابر خطر پس لرزه ها در سطح شهر هستند. فهرج در 300 کلیومتری مرکز استان کرمان واقع است که چندی پیش از بم جدا شد.

هنوز گزارش دقیقی از خسارات جانی و مالی این زلزله شدید ارائه نشده است.

این زلزله ساعت 22 و 12 دقیقه و 2 ثانیه رخ داد. هم اکنون شبکه ارتباطی منطقه زمین لرزه قطع است و امکان ارتباط وجود ندارد. گروههای امداد به سمت منطقه حرکت کرده اند.

