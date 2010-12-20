زلزله در بیشتر نواحی استان کرمان احساس شد

دکتر مهدی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این زلزله افزود: این زلزله بیش از 6 ریشتر بوده که در شرق ایران رخ داده است.

معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله با تاکید بر اینکه جزئیات این زلزله در دست بررسی است، ‌ارائه اطلاعات بیشتر را منوط به تکمیل بررسیهای این زلزله دانست.

زلزله ای با بزرگای بیش از 6 ریشتر فهرج در استان کرمان را لرزاند که بر اساس آخرین اطلاعات، مرکز این زمین لرزه حسین آباد در فهرج بوده است. این زلزله ساعت 22 و 12 دقیقه و 2 ثانیه رخ داده است.

خبرهای تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.